女友達が多すぎる男は要注意！“本命扱いされない”危険なサイン
飲み会やSNSで、なぜか女性の友達に囲まれている男性。本人は「ただの友達だから」と言うけれど、心のどこかでモヤっとした経験はありませんか？女友達が多い男性は一見社交的で安心感がありそうですが、実は“本命彼女”を不安にさせる要素を持っているもの。そこで今回は、そんな男性の心理と見極め方を紹介します。
女友達の多さは“モテの証明欲”かも
女友達が多い男性の中には、「女性に好かれる自分」に価値を置いているタイプがいます。女友達の存在を誇らしげに語ったり、「オレって女心わかるんだよね」とアピールしてくるケースも。特定の女性を大切にするよりも、常に女性全般からチヤホヤされたい欲求が強いのです。その結果、恋人がいても他の女性との交友関係をキープしがちでしょう。
“ただの友達”が実は“キープ”だった
「彼女じゃないけど大事な存在」として複数の女性と仲良くする男性も要注意。女友達を“キープ”することで、常に選択肢を残し、自分の寂しさを埋めています。彼にとっては安心感でも、あなたにとっては不安のタネ。女友達の多さは、関係の曖昧さや浮気リスクに直結することも少なくありません。
境界線を引けない男性はパートナーとして不適切
夜遅くに女性と連絡を取る、あなた以外の女性と２人きりで会う、特定の女性から相談役として頼られ続ける…。これらを「ただの友達だから」と片づける男性は、境界線を守る意識が薄いでしょう。あなたの不安を軽視して自分の都合を優先するタイプと言え、長期的に安心できる関係を築くのが難しいかもしれません。
恋愛で大切なのは「あなたが安心できるかどうか」。女友達が多い彼を責めるより、「本命として私を優先してくれているか」で見極めることが重要ですよ。
