「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」が14日、神奈川県のスカイアリーナ座間にて行われ、木下アビエル神奈川はトップおとめピンポンズ名古屋と対戦。マッチカウント4ー0で勝利して今季5勝目（1敗）を挙げた。

第4マッチで起用され、完全勝利に貢献したのが平野美宇。主力が戻っての今季5勝目を主将が振り返っている。

■「初めての4－0は嬉しい」

ホーム2連戦目となったKA神奈川は「WTTチャンピオンズマカオ」を戦っていた張本美和がチームに合流し、今季初のメンバー入り。長粼美柚とチャン・ルイのダブルス、張本美と長粼のシングルスがそれぞれ力を発揮し、第3マッチで勝利を決めた。

そんななか第4マッチに起用された平野も、木村香純との戦いでチームの流れに続いた。サービス、レシーブともに安定した内容で3ゲームを奪取し、今季シングルスでは6勝目を挙げてチームの4－0勝利に貢献した。

平野は今季ここまでですでにビクトリーマッチを3試合戦うなど、張本美や長粼といった国際大会を戦うメンバーがいるなか序盤戦を屋台骨として支えてきた。

そんな25歳の主将は、「（今季）初めての4－0でそれはすごく嬉しかったですし、メンバーが揃ったというのもあったので、すごく心強かった」とチームメイトの復帰に喜びを示し、「今日は張本選手が帰ってきたので、私が4番手にいっても大丈夫だろうなと思っていた」と世界ランキングで日本女子最高位に立つ17歳への信頼を口にした。

■中国参戦で「毎回少し強くなる感じ」

平野は5月の世界選手権後に深圳大学の一員として中国超級リーグへの挑戦を果たし、8月29日から9月1日に行われた第3ラウンドでは首位通過（通算9勝1敗）での決勝ラウンドに貢献した。

最高峰の舞台での経験に対し、「3回超級に行かせてもらって、毎回少し強くなっている感じ。この経験がTリーグでも勝ちにつながっている」と手ごたえを明かしつつ、中国超級リーグとTリーグの特徴にも言及。

「中国は（短期間で）一気にやるけれどTリーグは半年くらいかけて長くやっていく。どちらも良さがあるなかで中国は卓球が人気で、とくに（世界1位の）孫穎莎選手は同じチームでその人気を実感する。本当にスターなんだなと感じます」と世界トップ選手の凄みを身近で体感したと明かしながら、「Tリーグの方も盛り上げていけたらいい」と意気込む。

チームは座間市のホーム戦で連勝を飾ることになったが平野は、「思ったより（ホームの）川崎市からは遠かったですけど、やりやすい。チームも2連勝できたので縁起が良かったです」とコメント。チームを開幕から支える25歳がチームの躍動を喜んだ。

