見逃したままではダメ！男性の「本命サイン」への“効果的”なリアクション
「これって本命サインだよね？」
そんな男性の行動に気づいた瞬間、スルーしてしまうのはもったいないこと。本命サインを受け取った際のリアクション次第で、恋の進展スピードが変わるんです。そこで今回は、よくある男性の「本命サイン」への“効果的”なリアクションを紹介します。
“笑顔”には「気づいてますよ」のリアクションを
会話中、男性がやたら笑顔を見せてくれるのはあなたへの好意アピールの可能性大。ここで無反応だと「気づかれてない」と男性は不安に襲われてしまいます。効果的なのは「最近よく笑ってくれるね」と軽く指摘すること。男性は照れつつも「バレた！」という意識が強くなり、一気に恋愛感情が高まるはずです。
“褒め言葉”には「素直に喜ぶ＋逆褒め」を
「その髪型似合うね」「よく気がつくよね」など、褒め言葉が続くのも男性なりの本命サインでしょう。リアクションのコツは、恥ずかしがらずに素直に喜ぶこと。そして「そんなところを見てくれるなんて嬉しい」と逆に男性の観察眼を褒め返すのです。すると男性は「もっと褒めたい」と前のめりになっていきます。
“距離感の近さ”には「軽い冗談」で返す
会話中に体を近づけてきたり、自然にボディタッチが増えたり。これは男性の「あなたにもっと近づきたい」という本命心理の表れです。ここで引いてしまうと男性は「やりすぎたかな」と引いてしまうので、軽い冗談で返すのが正解。「近い近い！（笑）」と笑いながら伝えると、男性は安心しつつもドキドキ感をキープできます。
男性の本命サインにどう反応するかで恋の未来は大きく変わります。気づいたらスルーせず、ちょっとした言葉やリアクションで“ちゃんと届いてますよ”と伝えてみましょう。その一歩が、恋を確かなものにする最短ルートですよ。
