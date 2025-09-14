別れを考えさせてしまうかも。彼氏に「言ってはいけないセリフ」

彼氏と意見がぶつかった時、思わず口にしているセリフが気付かぬうちに彼のことを傷つけていることも。

そこで今回は、彼氏に「言ってはいけないセリフ」を紹介します。

「なんで？」


女性に気に入られないことをしてしまった時、女性から「なんで？」と言われると、男性は一方的に責められているような感覚に陥ります。

そして、自然と「彼女とは合わない」「彼女は俺のことを理解しようとしてくれない」など、ネガティブな気持ちが渦巻くようになるでしょう。

特に男性は女性の気持ちを察することが苦手なので、「なんで私の気持ちを察することができないの？」というセリフは禁句です。

「元カレなら…」


男性はプライドの高いところもあるので、他の男性と比較されることを嫌がります。

特に口にしてはいけないのが「元カレなら…」というセリフで、口にした途端、彼氏からは「さっさとヨリを戻せばいいじゃん」としか思われません。

たとえ文句を言いたくなっても、誰かと比較するような物言いは避けるべきです。

彼氏の言動にイラッとくると感情任せに色々と言いたくなるのも仕方ないことですが、特に今回紹介したセリフは関係悪化の原因になりかねないので、注意してくださいね。

