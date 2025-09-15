「陸上・世界選手権・男子マラソン」（１５日、国立競技場発着）

厳しい残暑が残る中でサバイバルレースは、メダル争い常連の２大マラソン大国ケニア、エチオピア勢が入賞すらできないまさかの結果になった。両国の選手がいずれもメダルを獲得できなかったのは０５年ヘルシンキ大会（１位ガリブ＝モロッコ、２位イセグエ＝タンザニア、３位尾方剛＝日本）以来２０年ぶり。優勝はシンブ（タンザニア）、２位はペトロス（ドイツ）、３位はアウアニ（イタリア）だった。

気温２７度、湿度７５％の環境でスタートした男子マラソンでも有力選手の脱落が相次いだ。スタートでフライング騒動を起こしたゲティッチが２５キロ手前で腹部を押さえて急失速。出場選手中２位の好タイムをもっていた有力選手をアクシデントが襲うと、３５キロ手前では出場選手中３位の記録を持つタケレ（エチオピア）が棄権した。そして、３５キロ過ぎには最速記録を持つＶ候補筆頭のゲレタ（エチオピア）も、腹部を気にしながらレースをやめた。

エチオピア勢は３人全員が棄権。ケニアはキムタイの１６位が最高だった。