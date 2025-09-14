脱・ただの白髪染め！ハイライト＆透明感カラーで叶う【白髪ぼかし】最旬スタイル
白髪は「隠す」時代から「活かす」時代へ。最新トレンドは、ベタ塗りで暗く染めるのではなく、白髪をなじませながら若見えと洒落感を両立する【白髪ぼかし】スタイルです。ハイライトや透明感カラーを取り入れることで、重さや老け見えを回避しながら、洗練された大人の表情を作り出すことができます。
細めハイライトで白髪を“目立たせない”
白髪ぼかしの代表格は、細かく筋状に明るい色を入れるハイライト。白髪の白さを光と同化させることで、伸びてきても境目が気にならず、自然にカバーできます。
ショートヘアやボブは特に立体感が際立ち、ふんわり小顔効果も期待できるのが魅力。ハイライトの配置次第で、華やかにもナチュラルにも印象をコントロールでき、ただ隠すだけではない大人のおしゃれを楽しめます。
透明感カラーで“柔らかく明るい”印象に
従来の白髪染めのように重たい暗色で覆うと、顔色まで沈んで見えがち。そこで注目されているのが、透明感のあるアッシュベージュやラベンダーグレーなどのニュアンスカラーです。
白髪と黒髪のコントラストを和らげながら肌映えを叶えてくれるので、パッと明るく若々しい印象に。季節ごとに色味を変えるのもおすすめで、今シーズンならモカブラウンやウォームベージュがトレンド感抜群です。
部分染めやインナーカラーで“遊び心”をプラス
全体をしっかり染めなくても、白髪の目立つ部分だけをぼかす「部分染め」や、インナーカラーで白髪をなじませる方法も人気。髪を結んだ時にさりげなく見えるカラーや、顔周りに光を差すようなハイライトは、大人の抜け感を演出してくれます。
あえて白髪を残すグレイヘアにアクセントを加えることで、唯一無二のおしゃれを楽しむ人も増えています。
「白髪＝隠すもの」という固定観念を手放し、白髪を活かして魅せるのが最旬スタイル。今回挙げた手法を組み合わせれば、白髪はむしろ若見えと洒落感を高める武器になるでしょう。ぜひ参考に、自分らしい大人のおしゃれを手に入れてみませんか？