ギタリスト布袋寅泰（63）が15日までにSNSを更新。14日に名古屋・IGアリーナで行われた4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦で勝った、4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥（32＝大橋）との試合後のツーショットを投稿し「尚弥くん、おめでとう！君と同じ時代に生きていることに感謝します」とつづった。

井上は、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）と対決し3−0の判定勝ち。16年のリオデジャネイロオリンピックの銅メダリスト、プロでも元WBAスーパー・IBF世界スーパーバンタム級統一王者だったアフマダリエフを、ジャブの差し合いで圧倒するなど、レッスンをつけるように技術戦で上回り3−0の判定で完勝。12戦ぶりの判定白星だったが、世界タイ記録となる世界戦26連勝に到達した。

布袋は、井上に入場曲「バトル・オブ・モンスター」を贈っている。同曲は、布袋が出演し、音楽監督を務めた00年の映画「新・仁義なき戦い。」（阪本順治監督）で作曲した「新・仁義なき戦いのテーマ」で、後にクエンティン・タランティーノ監督が03年の米映画「キル・ビル」で流用した「BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY」が原曲。ライブに通うなど以前から親交があった井上の熱望を受け、19年11月のノニト・ドネア（43＝フィリピン）との初戦の前に、布袋がスペシャル・バージョンとしてアレンジし、同戦で入場曲として使用された経緯がある。

井上は、同曲を22年6月に井上がドネアとの再戦で2回1分24秒TKO勝ちし、日本人初の3団体統一を果たしたプロボクシングのWBAスーパー、WBC、IBF世界バンタム級統一戦の入場時に使用し、布袋がリング上で生演奏した。さらに24年5月にルイス・ネリ（30＝メキシコ）に6回TKO勝ちした4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチでも使用した。

布袋は14日にインスタグラムで、東京で34年ぶりに開催中の世界陸上を観戦したことを報告するなど、スポーツ好きな一面をのぞかせている。「真吾さん、お疲れ様。Team INOUEのみんな、おめでとう！最高！最強！」と、井上の父真吾トレーナーもねぎらった。