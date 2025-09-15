Î¥º§¤Î²Öß·¹áºÚ¡¢£Ø¤Ç¹ðÃÎ¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈÌ¾¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿±þ¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¥Û¥ó¥ÞÁð¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
À¼Í¥¤Î²Öß·¹áºÚ¡Ê36¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢É×¤ÇÀ¼Í¥¤Î¾®Ìî¸¾Ï¡Ê35¡Ë¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£²Öß·¤¬Æ±»þ´ÖÂÓ¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡£
²Öß·¤Ï¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤³¤Î¸å22»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡ØÌÀ¼£presents²Öß·¹áºÚ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù#hitokana¡¡¤Ç¤¹¡¡¤Õ¤Ä¤ª¤¿¡õ¡Ø·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¥á¡¼¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¡ªÄ°¤¤¤Æ¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÊó¹ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤³¤Ã¤Á¤À¤È¸µµ¤¤Ê¤ÎÁð¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤È¥Ä¥¤¥Ã¥¿¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Æ¥Û¥ó¥ÞÁð¡¡Àµ²ò¤ä¡×¡ÖÎ¥º§È¯É½¤Î¸å¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¤«¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¤¬¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Öß·¹áºÚ¤Á¤ã¤ó¤ò¤É¤ó¤Ê»þ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢²Öß·¤Ï14ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡ÖÌÀ¼£presents¡¡²Öß·¹áºÚ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þÈ¾¡Ë¤Ç¡¢¾®Ìî¤È¤ÎÎ¥º§¤òÆùÀ¼¤ÇÊó¹ð¡£¸¶°ø¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÉ×ÉØ´Ö¤ÎÌäÂê¡×¤È¤·¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤ä¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤ÏÈÝÄê¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î²²Â¬¤Ê¤É¤Ë¡Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
²Öß·¤ÏËÁÆ¬¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¡Öº£Æü¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢»ä¡¢Î¥º§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¶ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Î¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀâÌÀ¡£¡ÖÉ×ÉØ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢È¯É½¤·¤¿Ê¸ÌÌ¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«Âè»°¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÉ×ÉØ¤Î¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌäÂê¡¢ÌäÂê¤È¤¤¤¦¤«¡¢2¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Ë¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤È¤«¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Ö¤ó¸½¾ì¤È¤«¤Ç¤â²ñ¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤ÇÊÑ¤Ê²²Â¬¤È¤«¡¢ÊÑ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤À¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö»ä¤«¤éÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¿¿¼Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²Öß·¤Ï14Æü¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎSNS¤ÇÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£¡ÖÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Î°ã¤¤¤«¤éÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
²Öß·¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×´ÅÏª»ûÌªÍþ¡¢¡Ö¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡×ÃæÌî°ì²Ö¤Ê¤É¡£¾®Ìî¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡¢¡Ö¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¡×¹õ»Ò¥Æ¥Ä¥ä¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ï20Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£