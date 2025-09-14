なんか若返った？ マイナス５歳が叶う【大人のきれいめヘア】最旬スタイル３選
アカ抜けた雰囲気を演出できるヘアスタイルは、さり気なくキレイを底上げしてくれるだけでなく、若見え効果まで期待できるもの。そこで今回は、マイナス５歳が叶う【大人のきれいめヘア】の最旬スタイルを紹介します。
🌼大人感たっぷりにアカ抜け。40代以上におすすめの【最旬ショートボブ】
シルエットと髪流れを美しく見せるマッシュショート
丸みのあるシルエットで柔らかな雰囲気を演出できるマッシュショートはどんな顔型の人にも似合わせやすく、しかも若見え効果も期待できます。
ヘアカラーの色味や前髪の長さの組み合わせによって、ナチュラル感たっぷりに、さらに大人っぽくと、与える印象も変わるので、自分に似合うスタイルを見つけやすいのが魅力。乾かして髪流れを整えるだけでOKとスタイリングが簡単ですし、前髪やサイドの髪で自然に顔の輪郭をカバーできて小顔効果も期待できます。
絶妙な重軽バランスが叶うミディアムレイヤー
絶妙な重軽バランスで色っぽく仕上がる“ミディアムレイヤー”は、きちんと感コーデに合わせてきれいめにアレンジするのも良し、カジュアルコーデに合わせてラフにスタイリングするも良しと万能のスタイルです。
きれいめかつ大人っぽい色気を演出するなら、ツヤ感の引き立つストレートベースのスタイリングに、ゆるふわな毛先ワンカールを組み合わせましょう。毛量が少なめの方でも程良くボリューム感を演出できるのも魅力です。
こだわりのヘアカラーでおしゃれ感UP
あまりヘアスタイルを大きく変えたくないのであれば、ヘアカラーにこだわってみるのもおすすめ。例えばハイライトまたはローライトを効果的に入れることで奥行き感が出ると、一気にアカ抜けた印象になります。
毛先ニュアンスを活かしたスタイリングを意識して髪の束感を出すだけで、作り込んでいないような雰囲気ながら、大人感がグッと引き立ちます。
今回紹介した最旬スタイルはいずれも簡単に採り入れられるはずなので、ぜひイメチェンの参考にしてみてくださいね。