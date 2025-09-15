東京世界陸上第3日

陸上の世界選手権東京大会第3日が15日に行われ、国立競技場発着のコースで争う男子マラソンは、前代未聞のレースとなった。スタートでフライングがあれば、ゴールは劇的な同タイム決着。2時間9分48秒で金メダルを獲得したのは、アルフォンスフェリックス・シンブ（タンザニア）だった。

あまりにも劇的な展開だった。フライングから始まったレースは、最後の最後までドラマチック。残り1キロを切って5人が金メダルを争う大激戦となった。

シンブ、ペトロス、アウアニ（イタリア）の3人で国立競技場でのトラック勝負に。先にペトロスが抜け出し、先頭で最後の直線に入ったが、シンブが猛追する。並んだところがゴール。2時間9分48秒の同タイムながら、シンブに軍配が上がった。

マラソン強国のエチオピア、ケニアは上位争いに絡めず。スタート時の気温26度、湿度68％ながら日差しがあった序盤が響いたのか、終盤には棄権者が続出した。

エチオピアは3人全員がリタイア。男子マラソン全体では22人も途中棄権となり、初日の男子35キロ競歩（棄権10人）、女子35キロ競歩（同7人）、14日の女子マラソン（同10人）を大幅に上回った。

サバイバルを乗り越えたシンブとペトロスが、超劇的決着を生んだ。



