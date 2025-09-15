金のシンブと銀のペトロス、最後は写真判定の超僅差

陸上の世界選手権東京大会第3日は15日、国立競技場発着のコースで争う男子マラソンを行い、42.195キロ走った末に2時間9分48秒の同タイムという衝撃の結末となった。アルフォンスフェリックス・シンブ（タンザニア）が制し、アマナル・ペトロス（ドイツ）が銀メダル。世界の記者やファンから、驚きの声が次々に上がっている。

国立競技場に戻り、トラック勝負に持ち込まれた金メダル争いは、先にスパートしたペトロスが先頭で最後の直線へ。ただシンブもあきらめずに猛追すると、並んでゴールに飛び込んだ。2時間9分48秒の同タイムだったが着差ありで、軍配はシンブに上がった。

世界の報道陣のこの結果には驚きを隠せない。米放送局「NBC」の実況ビル・スポールディング氏は「マラソンが写真判定に。42.195キロ走ってトップ2は100分の1秒まで同タイムだ」と自身のXに投稿。米専門メディア「キティウス・マグ」のクリス・チャベス記者も「WOW!! 世界陸上の男子マラソンが写真判定になったぞ」とつぶやいた。

またカナダ公共放送「CBC」のレポーターのデビン・ハーロウ氏は「なんてことだ。男子マラソンのフィニッシュは、なんとも素晴らしいものだった。あんなに長い距離を走ってきたのに、最終的に写真判定だ」「驚異的だ」と投稿している。

海外のファンからもXに「マラソンで写真判定はワイルドだ。シンブおめでとう」「マラソンで写真判定。今までに見たことがない」「世界陸上で最高のマラソンのフィニッシュだった！」と驚きの声が並んだ。



