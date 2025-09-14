なぜ歩くと痩せるの？【ウォーキングダイエット】減量成功につなげるための「３つの鉄則」とは
誰でも取り組みやすいダイエット法の１つが【ウォーキングダイエット】。でも、ただ歩くだけでなぜダイエットに効果的なのでしょうか？そこで今回は、歩くことがダイエットに効果的な理由および減量成功につなげるための「３つの鉄則」を紹介します。
🌼即効で３〜５kg減量可能。痩せるために【やるべきこと】＆【やってはいけないこと】
歩くことがダイエットに効果的な理由
そもそも歩くことがダイエットに効果的とされているのは、下記３つが主な理由となります。
（１）脂肪を燃焼する有酸素運動だから
（２）継続させやすいから
ウォーキングはジョギングやランニングなどと比べてひざや足への負担が少ないのが特徴です。また、特別な道具や場所を用意する必要もなく、日常生活の延長で取り入れやすいでしょう。
（３）続けることで基礎代謝アップにつながるから
ウォーキングは正しいフォームで行うことで全身の筋肉を使うことになります。そのため、筋力のキープや向上につながり、基礎代謝がUP。普段の生活の中での消費カロリーも増加していきます。。
ウォーキングダイエットを成功させる「３つの鉄則」
上述の理由から、歩くことはダイエットのとても効果的ということがわかりましたが、ただ漫然と歩くだけではダイエットにはつながりません。下記「３つの鉄則」を意識して実践するようにしましょう。
（１）正しい姿勢で歩く
歩く際の姿勢は背筋を伸ばして、顎を引きましょう。そして腕を大きく振り、歩幅は自然でOK。また、かかとから着地し、つま先で蹴り出すことを意識します。
（２）適切な運動強度で行う
ウォーキングダイエットをする際は、普段通りに歩くのではなく、「ややきつい」と感じる程度の速度（目安は分速70〜80m）をキープします。ただし、そのスピードだと息が上がるようなら、会話ができる程度の息遣いができるスピードでOK。また、その上で「30分以上歩くこと」を目標にしましょう。
（３）習慣化できるよう工夫する
１日だけ、気が向いた時だけウォーキングダイエットに取り組むだけでは、なかなか望むような成果は得られません。なので習慣化できるように工夫していきましょう。例えば、毎日同じ時間帯（朝または帰宅後）にする、１日に歩いた歩数を記録する、週末など時間に余裕がある時はいつもより長めに歩くなどちょっとした工夫をするだけで、効果を実感しやすくなります。
今回紹介した「３つの鉄則」をしっかり押さえて実践することで、無理なくダイエット効果を期待できます。ただし、特に最初は無理せず、徐々に距離や速度を上げていくようにしてみてくださいね。