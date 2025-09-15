やっぱり“この色”がオシャレ！【ROPÉ PICNIC】着るだけで即こなれる♡「グレーアイテム」

この秋も人気の衰えを知らないグレー。黒と白を馴染ませる曖昧な中間色は多彩なカラーアイテムとスタイリングしやすく、コーデを都会的な印象に導いてくれる優秀カラーです。そこで今回は、取り入れるだけでこなれ感を高めてくれそうなグレーアイテムを【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】からピックアップ。知的でレディなムードをまとえるベストやフレアスカートは大人女性必見です。

チュール素材を重ねたフェミニンなニットベスト

【ROPÉ PICNIC】「チュールドッキングベスト」\3,993（税込）

多彩なトップスとのレイヤードを楽しめるビッグシルエットが着回し力を支えるニットベスト。ニットの上に同色のチュール素材を重ねることで奥行きを生み出し、フェミニンなムードを高めた一着です。淡いグレーの色合いは、ダークトーンが増えてくる秋の装いに品よく明るさをプラスしてくれるはず。

モード感と遊び心を両立させたフレアパンツ

【ROPÉ PICNIC】「フレアシルエットサスペンダー付きパンツ」\5,995（税込）

華奢なサスペンダーをあしらった遊び心のあるフレアパンツは、端正なチャコールグレーのおかげでこなれ感とモードな雰囲気が漂う一本。ナチュラルなフレアラインにセンタープレスを入れることでキレイめに仕上げられており、スタイルアップも狙えるのが魅力です。サスペンダーは取り外したり背中をクロスにしたりと、アレンジを楽しめるのもGOOD。

ディープな色味とドレープ感が美しいフレアスカート

【ROPÉ PICNIC】「フィブリルマーメイドフレアスカート」\6,490（税込）

黒よりも強さが控えめな深いチャコールグレーの色合いとマットな質感が、一着で秋のムードを醸し出すフレアスカート。すっきりとさせた腰まわりから優雅に広がっていくフレアラインが美しく、コーデの主役として絵になる着こなしを楽しめそうです。やわらかく揺れるドレープ感が女性らしさを演出。上品な淑女のコーデをイメージしてスタイリングしてみて。

淡色をシャープに着こなせるキャミワンピース

【ROPÉ PICNIC】「ストライプアイラインキャミワンピース」\6,490（税込）

大人っぽいIラインシルエットとシャープなストライプ柄のおかげで、ジャケットコーデにも合わせたくなる上品なキャミワンピース。主張を抑えた細めのストライプ柄が、トップスとのワンツーでもコーデをのっぺり見えさせません。淡色でも甘くなりすぎないライトグレーなのも相まって、クールなパンツ派の大人女性にもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ