◆スコットランド１部 ▽第５節 キルマーノック１―２セルティック（１４日、ＢＢＳＰスタジアム＝ラグビー・パーク）

スコットランド１部セルティックの日本代表ＦＷ前田大然は敵地キルマーノック戦で先発出場し、今季初ゴールを決めた。ともに先発で出場したＭＦ旗手怜央は後半２５分までプレー。チームは２―１で勝利し、開幕から５戦無敗となった。

昨季のリーグＭＶＰが開幕５戦目でネットを揺らした。０―０の前半１２分、前田は味方の左クロスにダイビングヘッドで合わせると、そのままネットの中へ。昨季公式戦４９試合で３３得点１２アシストを記録したストライカーが先制点を沈めた。

前田は日本代表の米国遠征でセルティックから今夏に移籍する可能性があったと言及。他クラブへの移籍・登録の期限の最終日まで相手と交渉を続けていたと明かし、代表合流も予定より１日遅れていた。しかしセルティックがオファーを受け入れず「個人としては（相手クラブと）合意した部分はあったので、チャレンジしたい気持ちはありましたけど、セルティックに残ると決まったので、しっかりチームで頑張りたい」と話していた。