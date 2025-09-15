【難読漢字】食べ物当て　香りが素晴らしい！

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

難易度：★☆☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解： ヤマドリタケ

山鳥茸は、松茸やトリュフと並んで「世界三大キノコ」のひとつに数えられる、極めて評価の高い食用キノコです。

海外では「ポルチーニ」や「キング・ボレート」と呼ばれ、芳醇な香りと深い旨味で、リゾットやパスタソースなどの料理に豊かな風味を添える食材として重宝されています。乾燥させることで香りが際立ち、高級食材として知られています。

日本では夏から秋にかけて、おもに亜高山帯の針葉樹林、モミやツガ、トウヒなどの根元に姿を現わします。

傘の直径は最大30cmにも達し、表面は赤橙色から黄褐色で光沢があり、柄の上部には網目模様があるのが特徴です。

その姿が「山鳥」に似ているためその名がつけられました。

また、イタリア語の「ポルチーニ」は「子豚」を意味します。

日本では栽培技術が確立されていないため、天然ものしか存在せず、さらに採取できる地域は限られています。

外見がよく似た「ヤマドリタケモドキ」という毒キノコも存在するため、素人による採取には十分な注意が必要です。見分けるには専門的な知識が求められ、誤認による食中毒の危険もあるため、安易な採取は禁物です。

