9月15日は「敬老の日」です。妊娠・出産・育児事業を展開するベネッセコーポレーション（岡山市）の「たまひよ」が、敬老の日にちなんだ「好きなばあばランキング」を公開しました。

ランキングは2025年8月11日から同月17日、たまひよのアプリ「まいにちのたまひよ」を利用している775人（男性33人、女性739人）の回答をもとに作成。子どもの年齢の内訳は、妊娠中が237人、生後0〜11カ月が327人、1才以上が208人、答えたくない・当てはまるものはないが3人。回答者の年齢の内訳は、29才以下が166人、30〜39才が505人、40才以上が99人、答えたくない・当てはまるものはないが5人でした。

3位はタレントのデヴィ夫人で、2位は料理愛好家の平野レミさん。1位はタレントの北斗晶さんでした。

北斗さんに投票した人からは「義理の娘さんを含めてすごくかわいがっている様子がテレビでも見受けられます。気さくで陽気でお付き合いしやすいばあばだなと思います」「海外に行ってまでサポートする行動力がすごいと思った」「肝っ玉母さんという感じで、なんでも相談に乗ってくれて、元気をくれそう」などといった声が集まったとのことです。

北斗さんは、今回、1位に選ばれたことについて、「この度は、【好きなばあばランキング1位】にまだまだ、新米ばあばの私を選んでくださりありがとうございます」と感謝を伝えつつ、「2年前までは我が子よりかわいいものはないと常日頃から豪語していた私ですが……。『ま〜孫はかわいい』。特に男の子2人を育てた私は、女の子の子育て経験がない分、華やかな服やら靴やら見る物見る物買ってやりたくなって、まさかこの私が【孫バカばあば】になるとは自分でも想像もしていませんでした」。

続けて、「仕事に行くときに泣かれるとたまらなく切なくなり私まで泣きたくなりますが、私を見つけると一生懸命走ってくる姿に【この子を一生守ってやろう】とさらにばーちゃんとしてパワーアップしています。目指すは、日本一強くてカッコいいばーちゃん！ 孫は私の人生に新しい彩りを添えてくれました。ばーちゃんにしてくれた凛ちゃん（嫁）にも感謝です」とコメントを寄せています。