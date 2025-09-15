2025−26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）。ハンガリーのブタペストで行なわれる決勝戦は５月31日で、2026年ワールドカップ北中米大会はその12日後（６月11日）に開幕する。ワールドカップはCLの組替え戦と言われるが、ワールドカップは今季のCLの余韻を引きずりながら始まることになる。日本人選手のCLでの活躍度は、日本代表のワールドカップを占ううえで無視できない要素になる。

ところが、所属クラブがＣＬに出場する選手、つまり出場の可能性を秘めた日本人選手は今季、以下の９人のみだ。

南野拓実（モナコ）、守田英正（スポルティング）、遠藤航（リバプール）、伊藤洋輝（バイエルン）、高井幸大（トッテナム）、橋岡大樹（スラビアプラハ）、板倉滉（アヤックス）、堂安律（フランクフルト）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）。

昨季の12人から３人、数を減らしている。右肩上がりの状況とは言いにくい。しかもこのなかには、ケガで開幕戦に間に合いそうもない選手も含まれる。チーム内の序列が不確かな選手もいる。大きな活躍が期待できそうな勢いのある選手は、現段階ではけっして多くない。

そのなかで、今季、いい滑り出しを切ったのは板倉と堂安だ。数字に残るアピール度の高い活躍が期待できる選手となると、アタッカーの堂安に絞られる。日本代表の頼みの綱といっても言い過ぎではない。



チャンピオンズリーグで強豪と対戦することになる堂安律（フランクフルト） photo by AFLO



堂安が所属するフランクフルトは昨季のブンデスリーガで３位に入り、2022−23以来、３シーズンぶりに出場権を得た。前回はヨーロッパリーグ覇者の権利で得た出場だった。リーグ戦の３位は1992−93シーズン以来となる上位成績である。

昨季、オリバー・グラスナー監督（現クリスタルパレス監督）の後任としてその座に就いたディノ・トップメラーの手腕が光る。2001−02シーズンにレバークーゼンの監督としてチームをCL決勝に導いたクラウス・トップメラーの息子である。

父親は攻撃的サッカーの信奉者として知られていた。ハムデンパークで行なわれた2001−02シーズンのCL決勝でも、強者レアル・マドリード相手に最後まで攻め続け、試合を大いに盛り上げた。ただし、その息子が披露した過去２シーズンのサッカーは、父親似とは言い難かった。５バックで後ろを固めるサッカーで６位、３位とブンデスリーガ内での地位を上げてきた。

【ホッフェンハイム戦で２ゴール】

堂安のフランクフルト入りが報じられたとき、ウイングではなくウイングバック（WB）としてプレーさせられるのかと思った。左利きの右WBといえば、堂安の日本代表におけるポジションだ。左利きの右ウイングは世界的に普通に存在するが、左利きの右WBはそうではない。大外で構えるにもかかわらず利き足が内側に当たる左足では"膨らみ感"を演出しにくいからである。

フランクフルトは昨季、堂安の前所属チームであるフライブルクと最終戦を戦っている。フライブルクは敗れたが、堂安は気を吐いた。そこでトップメラー監督のお眼鏡に叶ったのだろう。堂安は晴れてチャンピオンズリーガーとなった。

気掛かりだったポジションの問題も、トップメラー監督が昨季までの５バックから４−２−３−１に変更したことで解消した。今季も堂安はWBではなく右ウイングとしてプレーすることになった。ブンデスリーガ第２節、ホッフェンハイム戦では２ゴールをマーク。出色の出来を披露した。

CLの開幕は代表ウィークが明けた９月19日。フランクフルトの初戦はホームでのガラタサライ戦だ。ガラタサライはトルコリーグで開幕４連勝。首位に立つ。しかしこの相手に負けているようでは、決勝トーナメント進出は難しいだろう。というのも、フランクフルトがリーグフェーズで対戦するチームは強豪揃いだからだ。

２節／アトレティコ・マドリード（Ａ）

３節／リバプール（Ｈ）

４節／ナポリ（Ａ）

５節／アタランタ（Ｈ）

６節／バルセロナ（Ａ）

７節／カラバフ（Ａ）

８節／トッテナム（Ｈ）

昨季を例に取れば、決勝トーナメント１回戦にストレートイン（８位以内）するためには勝ち点16が必要だった。プレーオフ進出（24位以内）となると、勝ち点は11〜12必要になる。３勝２分３敗という五分五分の成績でも届かないチームがあった。

バルサ、リバプール、アトレティコ、トッテナムは明らかに格上だ。ナポリ、アタランタも対等な関係にあるとは言い難い。フランクフルトがクジ運に恵まれなかったことは確かである。

【対峙する左SBとの１対１にどれだけ勝てるか】

しかし、堂安にとっては強豪との対戦は貴重な経験になる。キャリアハイのシーズンを迎えることが鮮明になっている。Ｗ杯直前のシーズンに、である。風は堂安に吹いていると言うべきだろう。

ビッグクラブとの一戦には世界が注目する。そこで目立った活躍をすれば、堂安という名前は世界に知れ渡る。何より対戦チームから注目される。引き抜かれる可能性もなきにしもあらず、なのだ。過去のCLにそうした例はたくさんある。

そもそも今回のフライブルクからフランクフルトへの移籍が、直接対決で活躍したことによる産物だった。CLにも同じことが言える。わかりやすい例がザルツブルク時代の南野だ。CLのリバプール戦で活躍したことがリバプール入りのきっかけになった。堂安も南野にあやかりたい。

堂安と対峙する各クラブの左SB（左WB）は以下のとおりだ。手強い相手が並ぶ。

エレン・エルマリ（ガラタサライ・トルコ代表）、ダビド・ハンツコ（アトレティコ／スロバキア代表）、ミロシュ・ケルケズ（リバプール／ハンガリー代表）、マティアス・オリベイラ（ナポリ／ウルグアイ代表）、ニコラ・ゼレウスキー（アタランタ／ポーランド代表）、アレハンドロ・バルデ（バルサ／スペイン代表）、ジェド・スペンス（トッテナム／元Ｕ-21イングランド代表）......。

それぞれの１対１にどれほど勝てるか。堂安の武器は切れ込んでの左足のシュートだ。しかし毎度同じでは読まれる。縦と内とのバランスを取る必要がある。比率的に少ない縦突破をどれほど敢行できるか。

蛇足になるが、日本代表での堂安は右WBだ。ウイングを張るフランクフルトに比べると平均ポジションで20メートル近く低い。左利きの右WBに内へ切れ込む動きが多ければ、真ん中低めの位置でボールを奪われる可能性が高まる。堂安を使うならウイングで。より高い位置で決定的な仕事に絡ませてほしいものだ。