¡ÖÉüµ¢¤òÀë¸À¤·¤¿¤¬¡Ä¡× 46ºÐ¤Î±Ñ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°±ÑÍº¡¢¼«Âð¤Ç°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«
À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò2ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤¿±Ñ¹ñ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó¤¬»àµî¤·¤¿¡£46ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ÎAPÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥Ã¥È¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¸áÁ°¡¢±Ñ¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ï¥¤¥É¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤Ç°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥ó¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥È¥ó¤Î»à¡¢12·î¤Ë¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¥É¥Ð¥¤¤ÇÉüµ¢Àï¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤éÌó2¤«·î¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±¤¸±Ñ¹ñ½Ð¿È¤Ç2004Ç¯¥¢¥Æ¥Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥é¥¤¥Èµé¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥ß¡¼¥ë¡¦¥«¡¼¥ó¤ÏX¤Ë¡Ö±Ñ¹ñºÇ¹â¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢Í§¿Í¡¢¥á¥ó¥¿¡¼¤òË´¤¯¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡Ë¤âÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¸Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤êÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ò¸«¤»¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ÎÅÁÀâ¡×¤È¤·¡Ö¥Ï¥Ã¥È¥ó¤¬»Ä¤·¤¿°ä»º¤ÏÁ´À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»Ãæ¤Ë±Ê±ó¤Ëµ²±¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È°¥Åé¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ã¥È¥ó¤Ï¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Á¥ó¡¦¥Á¥å¡¼ ¡¢¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤é¶¦¤ËÅöÂåºÇ¹â¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÁ´À¹´ü¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£2005Ç¯¤ÎWBA¥é¥¤¥È¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¤ËÂ³¤¤¤Æ2006Ç¯¤Ë¤Ï¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µéÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢2012Ç¯¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç15Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï48Àï45¾¡3ÇÔ¡£
Áª¼ê»þÂå¤Ë¤Ïµ¤¤µ¤¯¤Ç¸¬µõ¤ÊÏÃ¤·¤Ö¤ê¤ÈÀ³Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢°úÂà¸å¤Î¤¦¤ÄÉÂ¤È°û¼ò¡¦ÌôÊªÃæÆÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂç½°¤ËÎ¨Ä¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£