【バレー男子】1敗の日本は正念場カナダ戦 イタリア＆フランスら初戦ストレート勝利＜世界選手権＞
◇バレーボール男子 世界選手権（9月12日〜28日、フィリピン)
各プールの上位2チームが突破となる予選ラウンド。14日にはプールA、C、F、Hの7試合が行われました。
プールAではエジプトがイランを破り白星スタート。プールCのフランスは韓国にストレート勝利。アルゼンチンはフィンランドに2セット連続で落とすものの、フルセットで大逆転勝利を飾っています。
プールFではネーションズリーグ準優勝のイタリアとベルギーがストレート勝利。プールHはチェコがストレート勝利。ネーションズリーグ3位のブラジルは、中国に3−1で勝利を収めています。
初戦トルコに敗れた日本（FIVBランク7位）は、15日に第2戦でカナダ（FIVBランク9位）と対戦。予選突破へは、残り2試合で2連勝が求められる状況となっています。
【予選ラウンド第1戦結果】
◆プールA
チュニジア 3−0 フィリピン
エジプト 3−1 イラン
◆プールB
オランダ 3−1 カタール
ポーランド 3−0 ルーマニア
◆プールC
アルゼンチン 3−2 フィンランド
フランス 3−0 韓国
◆プールD
アメリカ 3−0 コロンビア
ポルトガル 3−1 キューバ
◆プールE
ブルガリア 3−0 ドイツ
スロベニア 3−0 チリ
◆プールF
ベルギー 3−0 ウクライナ
イタリア 3−0 アルジェリア
◆プールG
カナダ 3−1 リビア
トルコ 3−0 日本
◆プールH
チェコ 3−0 セルビア
ブラジル 3−1 中国
【予選ラウンド第2戦カード】
＜15日＞
◆プールB
オランダ − ルーマニア
ポーランド − カタール
◆プールD
キューバ − コロンビア
アメリカ − ポルトガル
◆プールE
ドイツ − チリ
スロベニア − ブルガリア
◆プールG
トルコ − リビア
日本 − カナダ
＜16日＞
◆プールA
イラン − チュニジア
フィリピン − エジプト
◆プールC
アルゼンチン − 韓国
フランス − フィンランド
◆プールF
ウクライナ − アルジェリア
イタリア − ベルギー
ブラジル − チェコ
セルビア− 中国