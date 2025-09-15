◇バレーボール男子 世界選手権（9月12日〜28日、フィリピン)

各プールの上位2チームが突破となる予選ラウンド。14日にはプールA、C、F、Hの7試合が行われました。

プールAではエジプトがイランを破り白星スタート。プールCのフランスは韓国にストレート勝利。アルゼンチンはフィンランドに2セット連続で落とすものの、フルセットで大逆転勝利を飾っています。

プールFではネーションズリーグ準優勝のイタリアとベルギーがストレート勝利。プールHはチェコがストレート勝利。ネーションズリーグ3位のブラジルは、中国に3−1で勝利を収めています。

初戦トルコに敗れた日本（FIVBランク7位）は、15日に第2戦でカナダ（FIVBランク9位）と対戦。予選突破へは、残り2試合で2連勝が求められる状況となっています。

【予選ラウンド第1戦結果】

◆プールA

チュニジア 3−0 フィリピン

エジプト 3−1 イラン

◆プールB

オランダ 3−1 カタール

ポーランド 3−0 ルーマニア

◆プールC

アルゼンチン 3−2 フィンランド

フランス 3−0 韓国

◆プールD

アメリカ 3−0 コロンビア

ポルトガル 3−1 キューバ

◆プールE

ブルガリア 3−0 ドイツ

スロベニア 3−0 チリ

◆プールF

ベルギー 3−0 ウクライナ

イタリア 3−0 アルジェリア

◆プールG

カナダ 3−1 リビア

トルコ 3−0 日本

◆プールH

チェコ 3−0 セルビア

ブラジル 3−1 中国

【予選ラウンド第2戦カード】

＜15日＞

◆プールB

オランダ − ルーマニア

ポーランド − カタール

◆プールD

キューバ − コロンビア

アメリカ − ポルトガル

◆プールE

ドイツ − チリ

スロベニア − ブルガリア

◆プールG

トルコ − リビア

日本 − カナダ

＜16日＞

◆プールA

イラン − チュニジア

フィリピン − エジプト

◆プールC

アルゼンチン − 韓国

フランス − フィンランド

◆プールF

ウクライナ − アルジェリア

イタリア − ベルギー

◆プールHブラジル − チェコセルビア− 中国