◇ナ・リーグ ドジャース10―2ジャイアンツ（2025年9月14日 サンフランシスコ）

ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）が14日（日本時間15日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発登板し、6回2/3を3安打1失点と好投して勝利に貢献した。ナ・リーグ西地区首位のチームは3位ジャイアンツに2勝1敗で勝ち越し、2位パドレスも勝利したが地区優勝マジックを1つ減らしてM10とした。

グラスノーは5日のオリオールズ戦に先発登板予定だったが、背中の張りを訴えて試合当日になって登板を回避。そこから中2日の8日のロッキーズ戦では7回無安打1失点、10奪三振で今季2勝目を挙げていた。

この日は2回に犠飛で失点こそしたが、打線の援護にも恵まれてジャイアンツ打線をこの1失点のみに抑えた。7回は2本の安打を許して2死二、三塁でエンリケスにマウンドを譲ったが、登板回避から2連勝と不安を払しょくした。

グラスノーはこの日の投球について「序盤は正直、何も感覚がなくて、全体的に制御できない感じだった」と明かした。それでも投球を立て直し「後半は良くなっていった。捕手と組んで投げながら、スライダーを少しずつ見つけていけた。イニングごとにアップダウンはあったが、深いイニングまで投げられたのは良かった」と振り返った。

打線の援護には「間違いなく呼吸が楽になる。勝ちがつく可能性がある状況で投げられると、余計なプレッシャーは減る。ただ今日はタイミング的には全体的に難しい試合だった」と話した。

デーブ・ロバーツ監督は、グラスノーは状態が万全でない時でも、長いイニングを投げ切ることができていると指摘されると「それは大きな褒め言葉だと思うし、彼は今、その段階に近づいている。これから先はもっと緊張感や熱気が増していく。そんな中でも感情をコントロールして投球を続けられているのは、彼自身にとっても、我々にとっても非常にいいことだ」と称えた。

登板ごとに良くなっているかと問われると「そう思う。特に彼が雑音を遮断して、その打者、その投球に集中できていること。それが一番際立っている点だと思う」と分析していた。