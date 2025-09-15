「やっぱり試合初日の前は緊張でよく眠れなくて。プレー中も以前のように集中力を維持するのは難しかったですね。どうしても“騒動”のことが頭をよぎってしまうんです。視線も気になって……」

【画像】“トリプルボギー不倫”に及んだ栗永遼キャディ30歳。不倫相手の女子プロ選手たちも…この記事の写真を全て見る

そう振り返る彼女は、約1年ぶりのレギュラーツアー復帰を果たした女子プロゴルファーの淺井咲希プロ（27）である。



再起を誓う淺井咲希プロ（27）

◆◆◆

ゴルフ界を激震させた“トリプルボギー不倫”

「週刊文春」記事「有名女子ゴルファー3人とトリプルボギー不倫した男」で女子プロゴルフ界に衝撃が走ったのが今年3月のこと。

淺井プロの夫の栗永遼キャディが、女子プロ3選手（川粼春花プロ、阿部未悠プロ、小林夢果プロ）と次々に不倫に及んでいたことが発覚したのだ。

すべてが業界内で起きている上、人気と実力ある若手たちが絡む事案だったこともあり、波紋が広がった。当時、淺井プロは「週刊文春」の取材にこう展望を語っていた。

「苦しい問題に早くケリをつけて、私はこれからもプロゴルフを続けたい」

不倫相手も出場した復帰後の初試合では…

その淺井プロが久々にレギュラーツアーに参戦した試合が「CATレディース」（8月22日から24日）だ。結果は通算14オーバーで最下位と残念なものになってしまった。

騒動から半年近くが過ぎた。淺井プロは今回、「週刊文春」の独占インタビューに改めて応じた。胸の内をこう切り出す。

「不思議なことに、まるでルーキーの時のように緊張してそわそわしています」

そもそも淺井プロはホープの1人だった。1998年度生まれの“黄金世代”で、同期に小祝さくら、渋野日向子らがいる。淺井プロ自身、2019年に今回と同じ「CATレディース」で初優勝し、将来を嘱望された。しかし不倫騒動が大きく調子を狂わせたのだ。

今回、不倫のお相手3人のうち、2人は欠場を決定したが、大会前年覇者の川粼プロ1人だけが出場義務を有しているために本大会に出場した。

「3選手は騒動後の5月に日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）から厳重注意処分を受け、新人セミナーの受講を義務付けられました」（スポーツ紙記者）

協会の小林浩美会長は「ご迷惑とご心配をかけた」と陳謝。また川粼プロは広報役の「ブライトナー」を辞任、阿部プロは「プレーヤーズ委員会」委員長を辞任した。

とはいえ相手選手たちは今後も試合に出る。つまり、淺井プロと顔を合わせる可能性があるのだ。

淺井プロが語る。

「ギャラリーからの目が怖くて…」

「今回は……相手の人には会わなかったです。でも、試合に出るにあたって以前と同じ気持ちではありません。正直、同じ組になるのも嫌です。それにギャラリーからの目が怖くて、ギャラリーが私に関する発言をしているのではないかと気になってしまいました。少なからずやりにくい部分があるんです」

夫にライバルと次々不倫されて深く傷付いた淺井プロ。された側には長くわだかまりが残るのだ。

「CATレディース」2日目には、淺井プロが報道陣に語る場面もあった。103位でスタートし2バーディー、7ボギー、1ダブルボギーの79。通算14オーバーで2日間を終えた。

その後の各社の取材に「はるかに自分の実力が足りていないっていうのを体験した」と淺井プロはコメントし、悔しさを滲ませた。

「試合終了後の月曜日に自宅に戻る道すがら、ふと試合のことが頭に浮かんできて、涙が止まりませんでした。先日もステップ・アップ・ツアーのウェイティングに行っていたんですが、自分のことがダメに思えてしまった瞬間があって、また涙が出てきました」

プレー中に吐いてしまったことも

淺井プロは今シーズン、下部のステップ・アップ・ツアーに7試合出場したが、予選通過は1試合に留まった。結果が出ず苦しい日々が続いた背景には、やはり心身へのダメージがある。

「騒動のあと、プレー中に吐いて棄権する試合もありました。自律神経が狂ってしまい、ドーピングに引っかからない薬を飲みながら試合に出ています」

一方で夫は今年5月、協会から「複数の若年の会員に対して積極的に働きかけた」「酌むべき事情が特にない」などとされ、JLPGAツアーや関連イベントなどへの9年間立ち入り禁止処分を受けた。

淺井プロは23年1月に入籍を公表し、6月に第一子を出産。2歳児の母でもある。

夫について淺井プロが言葉少なに語る。

淺井プロが語る“家族への思い”

「いま夫から離婚調停と婚姻費用分担請求調停を起こされています」

実はネット上では、淺井プロへの誹謗中傷が止まらない。ネット記事で「キャディの妻」という表記を見た読者が、「まだ籍抜いてないのか」「あれを許せる嫁も嫁」などと理不尽なコメントを書きこんでいるのだ。

しかし、実際には別居し離婚の話し合いの最中だという。淺井プロが言う。

「親からもコメント欄は見ないように言われていますし、味方になってくれている先輩も『エゴサーチはするな』と言ってくれます」

いまの支えはなによりも家族だという。

「両親は私のゴルフのことには一切口出ししません。『今回のことは早く分かってよかった』『子供が幸せに生きることができるように家族で協力しよう』と言ってくれるんです」

まずは普通にゴルフができるようになりたい

ただ、今後の試合出場は未定だ。

「いま大会出場に向けて推薦をお願いしていますが、まもなくJLPGAがランキングを見直すため、成績が散々だった私の順位は下がることが予想されます。今年はもう出られないかもしれません」

モチベーションの維持が課題になる。

「いろんなことに追い詰められていますよね。ほんまにどうしたらいいんかなって。旦那の相手の選手の活躍をニュースで知ると焦ります。ゴルフ選手としての大事な時期を失っているのは私だけで、取り残されているように思えます。どうにかして仕事を確保したい、ただそんな気持ちです」

現状、淺井プロの目標は11月から12月にかけて行われる、来年度のツアー出場資格を得るためのQT（クォリファイングトーナメント）だ。

「まずは普通にゴルフができるようになりたいです。いま私は目の前の球に向き合うのが、本当に怖い。まずは打ちたい球が打てて、気持ちよく回れるくらいには復活したいです。ほんまに目標を立てるとしたらQTで上位に入るしかありません。そして来年レギュラーツアーに出場したいです」

取材の最後、淺井プロはこう語った。

「27歳まで生きてきて、今が一番つらい状況です。やっと『ゴルフを頑張りたい』と思えるようになりましたし、スポンサーさんも支えてくれて、周囲にはたくさんの応援してくれてる人もいます。これからも前を向いて頑張りたい。私だけゴルフの調子が悪いままなんて、自分の中で納得できないので。とにかくゴルフで勝つことが、自分にとって解決になると信じています」

ラウンドは続く。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月11日号）