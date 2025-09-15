ヒカル、”0日婚”進撃のノアと”オープンマリッジ”宣言「離婚はしたくない。でも浮気もしたい」
YouTuberのヒカルが14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻で実業家の「進撃のノア」と結婚関係について報告した。
【動画】”0日婚”進撃のノアと”オープンマリッジ”宣言したヒカル
「【報告】2人から皆様に大切な話があります」と題した動画で、ヒカルと進撃のノアが2人並んで登場。ヒカルは「数週間ぐらい前に、え、夫婦仲が良くないみたいな状況が続いて、ケンカになったわけじゃないんですけど、今後どうするみたいな話し合いがなされて」と切り出し、「僕たちは”オープンマリッジ”として生きていきます」「なんなのかという話しになると思うんですけど、浮気オッケーです。浮気オッケーなりました」と公表した。
「オープンマリッジ」についてヒカルは「 夫婦がお互いの合意のもとで配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」との説明を読み上げた。そして「これを僕たちは今後、掲げて夫婦生活を続けていきます。安心してください。離婚ではないです」と語った。
「本当に俺は離婚はしたくない。でも浮気もしたい」というヒカルの考えに対して、進撃のノアも「私の中では『は？ 何言ってるんだろうこの人』っていうよりかは、なんか『なるほど』みたいな。謎に私はこの人と結婚してよかったって思い始めて」と「ヒカル君だけがなんか『わあ！』遊んでますみたいなやったら嫌やけども、私も遊んでてみたいなお互いが同じことしてるなら同じ土俵なら全然何でもいい」と賛同した。
ヒカルは5月31日にYoutubeチャンネルを更新し、進撃のノアと結婚したこと公表。「俗に言う0日婚」と明かしていた。
