¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢ÎëÌÚÊ¡¤¬14Æü¡¢±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡ËÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎé¥Ä¥¢¡¼¤ÇÊ¡²¬¤òË¬¤ì¤¿¡£¶¶ËÜ¤Ï³®Àû¤È¤Ê¤ê¡¢ÁíÀª700¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎé¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÆü¤ÎÃÏ¡£JRÇîÂ¿±ØÁ°¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬±©½»±Ñ°ìÏº¤È¤È¤â¤Ë4¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢±«¤¬¹ß¤ê¤Ä¤±¤ë¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÁíÀª700¿Í¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢Âç¶½Ê³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡ªÊ¡²¬µ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤è¡¼¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡¼¡ª¡×¤Î´¿À¼¡£¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¤ç¤¦¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Î°Å·¸õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê´¨¤¯¤Ê¤¤¡©µÕ¤Ë¾ø¤·½ë¤¤¤«¡Ä¡×¤È¸«ÅÏ¤·¡¢âÃ±ÉÅÄ¤Ï¡Ö°Å·¸õ¤ÎÃæ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÊ¡²¬ºÇ¹â¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó±«¤ÇÇ¨¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â³Ú¤·¤¯¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ø¤·½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹ÎÃ¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸¶ºî¤ÎÌÌÇò¤µ¤â¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤ÆÁ°ºî¤«¤é¤Î¿Í¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¡ÊÎÙ¤ÎÎëÌÚ¤Ë¸þ¤±¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡©¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤«¤é½é¤á¤Æ¸«¤ë¤è¤È¤¤¤¦Êý¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£âÃ±ÉÅÄ¤¬¡Ö¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÀÄ½ÕÍ×ÁÇ¤â¤¢¤êÎø°¦Í×ÁÇ¤â¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ËÌ¶å½£¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤½¤ÎÊÕ¤Î¥í¥±ÃÏ´Þ¤á¤ÆÊ¡²¬¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢±©½»´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊËÌ¶å½£¤Î¿Í¤Ï¡Ë´Ñ¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤È¤³¤í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤¡¢¡Ö·«¤êÊÖ¤··«¤êÊÖ¤·»¦¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«ÀÄ½Õ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬º£²ó¤â¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÊ¡²¬¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤È²óÅú¡£¡Ö2Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©·ë¹½ºÇ¶á¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ö¤óÊ¡²¬¶õ¹Á¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤Î¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤·ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡âÃ±ÉÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤¤Î¤¦Ê¡¤µ¤ó¤È¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Ë¹¥¤ß¤Î¥é¡¼¥á¥ó²°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ÈËþÂ¤²¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤¬¡ÖËÍ¤ÏÇîÂ¿¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÎËÜÅö¤Ë¹Å¤¤¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎºÇ¾åµé¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ¸Ç¤¤ÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¶¶ËÜ¤¬¡Ö¡Ê²ñ¾ì¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¾Ü¤·¤¤¤«¤â¤Í¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¤â¤·¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢SNS¤Ç¡ô¥«¥é¥ÀÃµ¤·¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ¸µ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ê¡²¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¤è¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·Î¾¿Æ¤È¤³¤ÎÇîÂ¿±Ø¤â¤è¤¯Êâ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â´°·ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦ÇîÂ¿±Ø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ê¡²¬¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³¹ÊÂ¤ß¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¤êÂç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤ë¤Ê¤É²¹¤«¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¸ø³«¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿¹ºêÌÀÆü¹áÌò¤Ç¶¶ËÜ¤¬¼ç±é¤·¡¢¹â¹Ìò¤ÎâÃ±ÉÅÄ¤¬¶¦±é¡£³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡×¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿Ä¾¸å¡¢ÌÀÆü¹á¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¹â¹¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Îø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÌÀÆü¹á¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â¹¤Ï¡¢Èà½÷¤òµß¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢Î¦¿Í¤¿¤Á¿·¤¿¤Ê¥«¥é¥ÀÃµ¤·¤Î»²²Ã¼Ô¤È¶¦¤Ë¡¢¿¿ÌëÃæ¤ÎÍ·±àÃÏ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡ÈÀÖ¤¤¿Í¡É¤Î¶²ÉÝ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ý¯°æ³¤²»¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÎëÌÚÊ¡¡¢ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢µÈÅÄ¹äÌÀ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
