【恋愛占い】9月後半は内省のタイミング。出会いや再会も増えるかも？まーささんが贈る12星座の恋愛運

自分の中の弱い面に大事なヒントが。休養優先で！



9月後半：おひつじ座さんの恋愛運月半ばは調子を崩しやすい時期かもしれません。それは悪いことではなく、今までに抱えていた疲れや自分の中の不調、問題にキチンと気づくきっかけを得た感じでしょう。

ただいきなり気づくようなので、その落差にびっくりしてしまうかも。そこで無理せずに（必要があれば病院などにかかり）、自分を見つめなおす時間として活用するのがいいでしょう。

昔の思いや関係性の復活期。大事な気づきもありそう



9月後半：おうし座さんの恋愛運月半ばは、おうし座にとって重要なタイミングになりそうです。「自分にとってとても大事な誰かとの間で、今まで気づけていなかった大事なことに気づく」…そんな雰囲気かも。その相手のことは今も大事に思っているけれど、現状は少し距離が離れた誰かなのかもしれません。いろいろあって距離が離れたとおうし座は思っていたけれど、「実は裏にそんな事情があったのか！」と、このタイミングで気づくとか。「とても相手を大事に思い、『相手のことは非常によくわかっている』と自分では思っていたけれど、…そうでもなかったのかも」そんな感じで少しショックを受ける可能性ありです。

前進は急ぐ必要なし。行先がわかっていればいいのです



9月後半：ふたご座さんの恋愛運日常面で非常に大事な“気付き”がありそうな月半ば。ここまで非常に意欲的に、「自分を新しくしよう」「挑戦していこう」と行動してきているふたご座ですが、ここからしばらくは一旦そのスピードが衰え、代わりに「本気で前に進む前に、まだ不十分である部分に改めて向き合うタイミング」に入ります。そしてそれに向き合う中で、挑戦に本気になる前の自分を少し思い出すことになるでしょう。

「忘れかけていた思い」が戻る、恋愛モード開始期



9月後半：かに座さんの恋愛運心情的な転機を迎えそうな月半ば。この時期に出会う人や縁のできる誰かとの会話を通じて、かに座がちょっとしたショックを受けることになりそうです。「すでに過ぎたこと、終わったこととして自分の中で処理したつもりの不安や傷が、再び浮かび上がってくる」──そんな出来事なのかもしれません。

内面振り返り期スタート。「私は何が大事かな？」



9月後半：しし座さんの恋愛運月半ばは、自分の行動を通じて、思いがけず自分の弱みや不安な部分に気づくときになりそうです。現在のしし座はとても元気な時期ですが、その一方で「自分を冷静に見つめ直したい」という感覚も高まっているのでは。これまで勢いで進めてきたことに、少し客観的な視点を加えるようなイメージです。

「私が求める愛って？」自問自答から始まる恋モード



9月後半：おとめ座さんの恋愛運月半ばはおとめ座にとって重要なターニングポイントになりそうです。特に恋人や大好きな人、「自分の人生に欠かせない誰か」との関わりについて、改めて深く考えるきっかけが訪れるでしょう。もしここしばらくの間に誰かとの関係を見直し、少し距離を置くことになったのなら、その人との縁が戻ってくる可能性もあります。

私が求めるのはこれなのだ。そんな原点がわかる時期



9月後半：てんびん座さんの恋愛運何か重要なひらめきが舞い降りそうな月半ば。ここは、てんびん座にとっても大事なターニングポイントになりそうです。もし今、バイトや仕事、そのほか社会に関わることで人から評価されるようなことを頑張っているのなら、「それはすごく意義のあることだけれど、自分は本当に楽しいのか？ 自分にとって一番価値があることはこれなのか？」と考えさせられる展開があるかもしれません。

過去の不安や傷との再会。私とは何者か、再考の時期



9月後半：さそり座さんの恋愛運誰かとの関係を通じて、さそり座の心――特に恋愛観での重要な転機がありそうな月半ばです。ここ最近のさそり座は、一旦過去の恋愛、特に不安や傷を伴う恋を消化し清算して、新しい方向に進み出していたようです。それは自分の望みでもあったけれど、どこかで「まだ十分に満たされず、癒されず、納得しきれていない自分」という心の深い部分もあったのでは。それを思いがけない形で指摘され、直感的にそれが真実であることに気づきショックを受けるのが、このころのようです。

「本当の自分らしさ」とは？本格振り返り期はじまる



9月後半：いて座さんの恋愛運「自分の生活、これで本当にいいのかな」と感じる経験がありそうな月半ばです。ここ最近は、挑戦に意欲的な周囲から勢いをもらい、「自分もより自分らしく、新しくなっていきたい！」という意欲を高めていたでしょう。それと並行して社会面もパワフルで、培ってきた経験や知識を生かし、丁寧な仕事ぶりや応対力で評価を得ているはずです。ただ、一見かなりそつなくやれているように見えても、そのしわ寄せがプライベートに出ていることもありそう。

誰かとの関係の中で気づくもの。それは自分の姿です



9月後半：やぎ座さんの恋愛運月半ばは、自分が以前とは違う考え方や感じ方をしていることにふと気づく、静かだけれど強いインパクトのありそうなタイミングです。ここしばらく社会面で新しいチャレンジが続いていたやぎ座ですが、最近じわじわと懐かしい関わりや展開が戻ってくる傾向にあるようです。会えば懐かしいし、親しみのあるものが戻ってくることには安らぎを覚える面もあるでしょう。

私を傷つける私自身の癖。大事なことに気づくとき



9月後半：みずがめ座さんの恋愛運重要な転機になりそうな月半ばです。ここしばらくのみずがめ座は、一層自由に自分らしくいたいという強い決意のもと、積極的に自分を掘り下げ、行動してきたでしょう。ですが、今は一旦その勢いが緩やかになり、仕事やバイト、日常生活など、自分を支えてくれる基本的な部分に改めて向き合うことで、少し不安定だった部分がしっかりしてくる、エネルギーを充填できている…そんな雰囲気もありそうです。

自分の中にある情熱、不安や傷と深く向き合う時期



9月後半：うお座さんの恋愛運恋人や長く好きな人など、自分にとって大事な誰かの言動にハッとさせられそうな月半ばです。ここしばらく、うお座は自分自身や環境を大きく変えようと挑戦してきたでしょうが、ここからは少し過去の自分を振り返るタイミングに入ります。またこの時期は、うお座に大きな影響をもたらす誰かと久しぶりに再会することもありそうです。

