石破首相の辞任表明で、動き出した“ポスト石破”レース。戦いの軸とみられているのは前回、石破首相と接戦を繰り広げた高市早苗氏と、小泉進次郎氏です。自民党のトップは次の首相の有力な候補となるだけに総裁選挙は注目されます。

どういった点がポイントになってくるのか、日本テレビ・井上幸昌政治部長が解説します。【真相報道バンキシャ！】

◇

――自民党の総裁選は、国会議員票295票、全国の党員票295票のあわせて590票を取り合う戦いになります。まず、国会議員票についてのポイントは？

「首相経験者が、5人（高市氏、小泉氏、林芳正氏、小林鷹之氏、茂木敏充氏）のうち誰を推すのか」が、ポイントのひとつになります。まず菅元首相は、小泉さんの後見人的な立ち位置ですので当然、小泉さんを支えます。

――次に、岸田前首相はどうでしょうか？

旧岸田派の議員は林さん、小泉さん、それぞれの陣営の中枢に入っていますが、岸田さん本人の腹の内は見えていません。去年の総裁選では、岸田さんは決選投票で高市さん以外への投票を呼びかけ、石破首相の誕生に一役買いました。今回も、高市さん以外で誰が勝ちそうか、状況を見定めようとしています。

――麻生さんは、前回の総裁選では高市さん支持に回った記憶がありますが…。

麻生さんは首相時代に石破さんから「麻生おろし」を仕掛けられことを快く思っていません。そのため、高市さん支持にまわりましたが、結局、負けてしまった。麻生さんの周辺は「今回は失敗できない」と話していて、勝ち馬を見極めようとしています。

――最後に、石破首相はどうでしょう？

自身に批判的だった高市さん、小林さんを支持することはないでしょうから、内閣を支えてくれた恩義もあるので小泉さんか、林さんになるとみています。

――こうしてみると、前回2位だった高市さんの後ろには誰もいないのでしょうか？

今回、高市さんの後見人には首相経験者クラスの大物と言われる方はいません。保守的な政策に共鳴する議員が各々、集まってきている感じです。

――ここまでは議員票の話でした。では、もう一方の党員票の行方はどうなるでしょうか。

去年の総裁選の上位3人の党員票の結果を見てみましょう。党員が3万人以上いる都道府県に注目してみると、高市さんが強かったことがわかります。

――東京でダントツですし、愛知、大阪、福岡と大都市で、全てトップですね。ことしもそうなりそうでしょうか？

今回も党員票は、高市さんがかなり強いとみて良いと思います。一方の小泉さんは、地元・神奈川ではトップでしたが、それ以外では苦戦を強いられていたことが分かります。小泉さんは前回の総裁選で議員票は固めていたので、今回、この党員票でどこまで巻き返せるかが大きなポイントになります。

――そうなると、今回の総裁選に出ない、石破さんの票がどこにいくかがカギになりますね。

はい。石破さんは、各都道府県で満遍なく支持を得ていて、この票がどこに向かうかが注目されています。石破さんはリベラルな立ち位置のため、党内からは保守的な高市さんや小林さんではなく、小泉さん、林さんに流れるとの見方が出ています。

（※9月14日放送『真相報道バンキシャ！』より）