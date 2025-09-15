トヨタ新型「RAV4」にガソリン車アリ!? ハイブリッド以外にも用意されていた？ 中国仕様車のスペック判明

トヨタ新型 RAV4 中国仕様車のスペック判明 純ガソリンモデルも設定

2025年5月に発表されたトヨタ「RAV4」の中国仕様車に関する詳細が判明しました。

いったいどのようなクルマなのでしょうか。

トヨタ新型RAV4 中国仕様車のスペック判明 純ガソリンモデルも設定［画像：中華人民共和国工業情報化部（通称：工信部）］

【画像で全部見せます！】 これが新型RAV4「3つの顔」です！（30枚以上）

1994年に誕生したRAV4は5ナンバーサイズの小型クロスオーバーSUVとして、バブル経済崩壊後のアウトドアブーム真っ只中に投入されました。

その後、主に北米市場を重視した販売戦略を取り、徐々にボディを大型化、2013年に発売された4代目モデルは海外専売車種になるなど世界戦略SUVとしてのポジションを確立させました。

2018年に登場した5代目モデルでは新プラットフォーム「GA-K」を採用し、ボディとエンジン、内外を大幅に刷新しました。

主要市場である米国市場では2024年に47万5193台を販売、ピックアップトラックを除くモデルでは販売台数において長年首位を独占しています。

2025年5月には6代目へバトンタッチしましたが、パワートレインは純ガソリンモデルを廃止、ストロングハイブリッド（HEV）かプラグインハイブリッド（PHEV）のみとなって話題を呼びました。

RAV4の人気は中国でも高く、毎月2万台前後を販売しています。

トヨタは中国にて第一汽車との「一汽トヨタ」、広州汽車との「広汽トヨタ」の2つの合弁会社を設けていますが、RAV4は前者、そして後者では姉妹車「ワイルドランダー」を製造・販売しています。

広汽トヨタのワイルドランダーは月間1万台前後を売り上げており、RAV4と合算すると中国でテスラ モデルYに次いで人気なSUV車種となります。

そんな中、中国ではまだ発表されていない新型RAV4の中国向けモデルの詳細が中華人民共和国工業情報化部（通称：工信部）により判明しました。

届出情報によると、中国向け6代目RAV4のエクステリアは「ADVENTURE」モデルとほぼ同一です。

「コの字」型ヘッドライトを基調とするフロントマスクは未来的かつラギッドな印象を醸し出しており、まさに新世代のRAV4にふさわしいと言えます。

一方で届出画像に写っているRAV4にはすでに発表されている「ADVENTURE」モデルに見られるルーフレールが搭載されておらず、ルーフがすっきりしています。

車体色に関しては単色に加え、ツートンカラーも用意されることが確認できます。

2025年5月にワールドプレミアされた新型RAV4では「ADVENTURE」に加え、グリルレスなフェイスを持つ「CORE」、そしてスポーツモデル「GR SPORT」の合計3モデルが用意されます。

今回明らかとなったRAV4は「ADVENTURE」に準拠していますが、先立って8月に明らかとなった姉妹車「ワイルドランダー」の次期モデルでは、「CORE」に準拠した外装を持つ形になります。

リアに関しても発表済みの「ADVENTURE」と同じで、異なる点はハイブリッドモデルの「HEV」エンブレムが、「一汽トヨタ」エンブレムを左側に搭載する関係上、右側に移動している点にとどまります。

ボディサイズは全長4620 mm x 全幅1855 mm x 全高1680 mm、ホイールベース2690 mmと記載されています。

一方でパワートレインはM20A-FXS型2.0リッター直列4気筒エンジン（一汽トヨタではM20Hと呼称）搭載の「2.0リッターHEV」、A25A-FXS型2.5リッター直列4気筒エンジン（一汽トヨタではA25Fと呼称）搭載の「2.5リッターHEV」、そしてM20A-FKS型2.0リッター直列4気筒エンジン（一汽トヨタではM20Dと呼称）搭載の「2.0リッター純ガソリン」の3種類が現時点で判明しています。

新型RAV4の公開時には日本や北米向けでは純ガソリンモデルを廃止、HEVもしくはPHEVのみにすると明かされていました。

ですが、今回明らかとなった情報によれば、中国向けにはHEVと純ガソリンモデルの2種類が用意され、先述のワイルドランダーでもそれは同様となります。

PHEVの中国投入に関してはまだ不明ですが、中国ではPHEVもBEVと同じく人気であるため、可能性はゼロとは言えません。

中国向け新型RAV4がいつ発表されるかは不明ですが、工信部に登場したということは正式発表がもう間もなくであることを意味します。

2025年11月には中国の国際的なモーターショーのひとつ「広州モーターショー」が開催予定ですので、このタイミングまでに何らかの発表がなされる可能性は高そうです。