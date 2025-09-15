夫と義母から、まさかの“ダブル既読スルー”。夫婦喧嘩の後、2人からの沈黙の攻撃がツライ【ママリ】

夫と大喧嘩してしまった…

今、子供を連れて実家に2週間帰省しています。帰省する前日に旦那と大喧嘩しました。ちなみに喧嘩したから帰省した訳ではなく、前から決まっていました。

旦那には「もう帰ってくるな！養育費は渡すから口座番号教えろ！」とまで言われました。

でも、私も言い過ぎたところはあったので実家からLINEで謝罪しました。しかし3日経っても返事はありません。既読になっているのでブロックはされてないと思います。

また、私が実家に帰っている間、旦那の晩ご飯は義母が用意してくれるので（二世帯です）義母に、負担を増やしてすみませんがよろしくお願いします的な内容のLINEを送りましたが、これも返事がありません。

本気で私を追い出そうとしているのでしょうか？

ちなみに義父（義母の内縁の夫で旦那と血の繋がりはない）は私の言い分も聞いてくれ、頑張れ！と応援してくれました。

2週間経ったら帰るつもりでいるけど、「何で帰ってきた？」とか言われそうで怖いです。このまま実家にいたい…。 出典：

qa.mamari.jp

パートナーと喧嘩をしてしまったら、いつまでも気まずいのは嫌ですよね。この記事では、実家に帰省前に夫と大喧嘩をしてしまったという投稿を紹介します。給料のことで夫と喧嘩になり「帰ってこなくていい」と言われてしまった投稿者さん。その後、実家に帰省する予定があり、実家からLINEで謝罪をしたのですが…。

いくら腹が立ったとはいえ、謝罪のLINEを既読スルーするのはやり過ぎですよね。不満をそのままぶつけてしまったことを反省する投稿者さんですが、家族の将来を不安に思ってのことで、夫婦できちんと話し合うべきことです。しかし、同居中の義母も返事をしてこないとなると、投稿者さんはとても帰れそうにありません。

既読無視する夫にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

わたしなら、旦那の頭を冷やすために帰りません 出典：

qa.mamari.jp

仲直りとかの問題では無い様な気がします…

義母さんも旦那さんも既読無視ってなんだか…

実母さんが良いと言っているなら離婚して養育費だけもらったらどうですか😖？

2世帯の先に帰るほうが私は嫌です！戻ったらイビられそうな… 出典：

qa.mamari.jp

ちゃんと話し合って仲直りして家に戻った方がいいと思います。

実家がよくしてくれるのなら居心地がいいのは当たり前です💧 出典：

qa.mamari.jp

返信がない夫と義母のところに帰るのはとても勇気のいることですよね。大人げない反応を示す2人と渡り合えるか不安ではありますが、こちらは誠意をもって謝罪し、これからのことを考えたいと示すだけでも立派だと思います。



仕事や生活費のことで話し合いができないようであれば、第三者を入れて落ち着いて話を進めるのもいいかもしれませんね。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）