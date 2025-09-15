◇陸上 世界選手権東京大会 第3日（2025年9月15日 国立競技場発着42.195キロ）

男子マラソンは初出場の吉田祐也（28＝GMOインターネットグループ）が2時間16分58秒で34位だった。日本勢トップは近藤亮太（25＝三菱重工）の2時間10分53秒で11位。小山直城（29＝ホンダ）は2時間13分42秒で23位だった。

前日に続き、酷暑を警戒したスローペースでスタート。15キロまで50人以上の先頭集団を形成し、レースを展開。次第に縦長となる中、吉田は25キロ手前で集団から遅れをとった。

レース後、吉田は「自分が競技した仲で一番の声援をもらえて、本当に幸せなレースだったんですけど、本当はもっと元気なゴールの姿を見せたかったなという思いがあります」と無念を口にした。

「暑さは問題なかった」と過酷な環境を言い訳にはしなかった。「実力不足の一言に尽きる。力を出し切れてなさすぎている。自分自身の実力を出したのでしょうがない」と吉田。「給水などで冷静さに欠けていた」とも振り返り、「練習をちゃんと積んでいたがいまいち原因がわかってない。いろいろ検証する必要がある。自分の中で気持ち整理してもう一度考えたい」と語った。

◇吉田 祐也（よしだ・ゆうや）1997年（平9）4月23日生まれ、埼玉県出身の28歳。東松山東中ー東農大三高ー青学大。大学4年時には、箱根駅伝4区で初出場ながら区間新記録（当時）を樹立。大学で競技を引退する予定だったが、原晋監督の一声で出場した初マラソンで2時間8分30秒の好タイムをマーク。ブルボンの内定を辞退し、GMOに入社した。青学大勢初のマラソン日本代表。マラソンの自己ベストは2時間5分16秒（24年福岡国際）。