　お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が15日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。「”新”食卓の救世主【もやし界の最強ご飯泥棒】食材たった2つ♪安！早！旨！ワンパンレシピ♪」と題した動画を公開した。

　概要欄では「今回は、ワンパンでできちゃうご飯泥棒「とろとろもやし」です♪食材2つで作れて洗い物も少ないお手軽にできるレシピですよ」との文言とともに、レシピも披露。

　約11分で完成するということなどもあり、ファンからは「お財布にもやさしい！」「ご飯が進みそう！」「三連休で作ります！」などといった感想が相次いで寄せられている。