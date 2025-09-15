ロバート馬場“もやし界の最強ご飯泥棒”レシピ 安！早！旨！に反響相次ぐ
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が15日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。「”新”食卓の救世主【もやし界の最強ご飯泥棒】食材たった2つ♪安！早！旨！ワンパンレシピ♪」と題した動画を公開した。
【動画】もやし界の最強ご飯泥棒！ 安！早！旨！のレシピ公開
概要欄では「今回は、ワンパンでできちゃうご飯泥棒「とろとろもやし」です♪食材2つで作れて洗い物も少ないお手軽にできるレシピですよ」との文言とともに、レシピも披露。
約11分で完成するということなどもあり、ファンからは「お財布にもやさしい！」「ご飯が進みそう！」「三連休で作ります！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】もやし界の最強ご飯泥棒！ 安！早！旨！のレシピ公開
概要欄では「今回は、ワンパンでできちゃうご飯泥棒「とろとろもやし」です♪食材2つで作れて洗い物も少ないお手軽にできるレシピですよ」との文言とともに、レシピも披露。
約11分で完成するということなどもあり、ファンからは「お財布にもやさしい！」「ご飯が進みそう！」「三連休で作ります！」などといった感想が相次いで寄せられている。