元K-1世界チャンピオンの魔娑斗（まさと）さん（46）が自身のインスタグラムを更新。K-1ルールで伝説の熱戦を繰り広げた山本“KID”徳郁（のりふみ）さんの長男愛郁（あいく）さんとの2ショットを公開し、話題となっています。



【写真】「KIDのまま」魔裟斗とKIDの長男愛郁さんの2ショット

「石垣島では滝に行ったりバラセイリングしたり亀と泳いだりと盛りだくさんでした！」と石垣島での旅行を楽しむ魔娑斗さん。複数枚投稿されたプライベートショットの中に、若い男性と写る1枚の写真。「3枚目はKID Jrのアイク！KIDとマリアのいいとこ取りのナイスガイの青年でした！」と山本“KID”徳郁さんの長男愛郁さんとの2ショットだった。愛郁さんのシャツには父・山本さんの生まれ年である「1977」の文字がありました。また愛郁さんの顔立ちには父KIDと母MALIA.の面影を残す精悍かつ端正な顔立ちで、「お父さんにソックリ」といった声が寄せられました。



魔裟斗さんと山本さんは2004年の大晦日に開催された「K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!!」はK-1ルールで対戦し、キックボクシング素人のKIDが鋭い出足からダウンを奪うと、魔裟斗もダウンを奪い返し、熱闘の末に魔裟斗が判定勝ちを収めた。2015年に開催された東日本大震災チャリティーイベント「NIPPONFIGHT」でも拳を交わした。



その後、山本“KID”徳郁さんは胃がんを患い、2018年に41歳で急逝した。伝説の格闘家KIDと魔裟斗の伝説の一戦を思い起こさせる写真に対し、「KIDのまま。泣ける。」「感慨深い…」「号泣」「グッと来ました」「KID、見てるはず！喜んでるはず！」「魔裟斗とKIDの大晦日対戦は一生忘れられません」などの声が寄せられました。