大河ドラマ『べらぼう』新出演者発表

最終章に突入した横浜流星さん主演の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。本日NHKより新たな出演者が発表に。

【写真】滝沢瑣吉〈のちの曲亭馬琴〉役は『あんぱん』で先日最期を迎えた…

発表されたのは

●重田貞一（しげたさだかず）〈のちの十返舎一九（じっぺんしゃいっく）〉 役「井上芳雄」さん

●勝川春朗（かつかわしゅんろう）〈のちの葛飾北斎（かつしかほくさい〉役「くっきー！」さん（大河ドラマ初出演）

●滝沢瑣吉（さきち）〈のちの曲亭馬琴（きょくていばきん）〉役「津田健次郎」さん （大河ドラマ初出演）

の３名。それぞれの役柄と共に、新キャストの皆さんが意気込みを語ったコメントをご紹介いたします。

重田貞一〈のちの十返舎一九（じっぺんしゃいっく）〉役は井上芳雄さん

――弥次さん喜多さんの珍道中『東海道中膝栗毛』生みの親

駿河国の生まれで、ある日、日本橋の蔦重（横浜流星）のもとを訪ねてくる。蔦重が出す黄表紙が好きで、自らも耕書堂で、本を書きたいと申し出るが…。

史実では、蔦重亡き後に執筆した『東海道中膝栗毛』が全国的に多くの読者を獲得して滑稽本という新たなジャンルを確立した。



重田貞一（のちの十返舎一九）／井上芳雄（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

【井上芳雄さんコメント】

二回目の大河ドラマで、十返舎一九を演じさせて頂きます。とても光栄です。

一九は名前や作品こそ有名ですが、どんな人物だったかというのはあまり知られていないので、 私自身とても興味があります。

また、彼は日本初の職業作家だったという話もあるそうで、その才気とエネルギーをしっかりお伝えしたいです。

この「べらぼう」には、普段一緒にミュージカルをやっている仲間もたくさん出演していて、NHKさんにはもう感謝しかありません。

慣れない和物の世界ではありますが、自分自身も楽しんで演じられますように。

勝川春朗〈のちの葛飾北斎（かつしかほくさい）〉役はくっきー！さん

――『富嶽三十六景』、今なお世界中から愛される天才絵師

幼くして絵に親しみ、勝川派の門下に入って浮世絵を学ぶ。

師・勝川春章（前野朋哉）に連れられて、蔦重（横浜流星）の耕書堂を訪れる。史実では、蔦重亡き後も画号を幾度も改めながら、独自の表現を追い求め続けた。

絵の描き方を教える入門書なども手掛け、 従来の浮世絵の枠を超えて、人々から高く評価された。



勝川春朗（のちの葛飾北斎）／くっきー！（（C）YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.」）（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

【くっきー！さんコメント】

光栄中の鬼光栄で御座います。

由緒ど真ん中っしゃん。

出れるだけで誉にもかかわらず若かりし頃の葛飾北斎とな。

春朗を完全に憑依させ心身ともにブリバリ状態で取っ掛らせていただきます。

うれしいと言うよ…うれしい。

滝沢瑣吉〈のちの曲亭馬琴（きょくていばきん）〉役は津田健次郎さん

――江戸の大ベストセラー『南総里見八犬伝』を書いた、異才の戯作者

北尾政演／山東京伝（古川雄大）の紹介で、しばらくの間、蔦重（横浜流星）の耕書堂に手代として世話になることに。

そこで働く傍ら、戯作者として黄表紙の執筆を始める。蔦重は新たな才能を競わせようと、勝川春朗（くっきー！）とのコンビを組ませるが…。

史実では、二十八年もの歳月を費やして伝奇小説『南総里見八犬伝』を完成させ、その愛読者は近代にまで及ぶ。

【津田健次郎さんコメント】

大河ドラマに初めて出演させて頂く事になり、とても光栄です。

瑣吉という個性の強い役を演じさせて頂く事に、 江戸の偉人達と交わって物語を紡いでいく事にワクワクしております。

先ずは瑣吉を、掘り下げ、広げ、魅力的な人物に立ち上げられるように頭と体を回転させていこうと思います。

王道を大切にしながら、脇にも逸れ、行ったり来たり七転八倒しながら 「べらぼう」の世界を楽しみたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

ーーーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。