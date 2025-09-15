毎週日曜に放送されているNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』に井上芳雄、くっきー！、津田健次郎が出演することが発表された。

本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・蔦屋重三郎（横浜流星）を主人公とした笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマ。舞台は、文化隆盛の江戸時代中期。蔦重は、喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝、滝沢馬琴を見出し、日本史史上最大の謎のひとつ“東洲斎写楽”を世に送り出す。日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても“面白さ”を追求し続ける。

主人公・蔦屋重三郎役で横浜流星が主演を務め、『おんな城主 直虎』（NHK総合）、『大奥』（NHK総合）などの森下佳子が脚本を手がける。

物語はいよいよ最終章へ。新たに発表された3名が演じるのは、蔦重（横浜流星）が耕書堂に出入りさせていた戯作者と絵師。

井上が演じるのは、戯作者・重田貞一。のちの十返舎一九で、『東海道中膝栗毛』を生み出し、滑稽本という新たなジャンルを確立した。

くっきー！が演じるのは、天才絵師・勝川春朗。のちの葛飾北斎で『富嶽三十六景』などで知られる、世界的に愛され続ける作家となる。

津田が演じるのは、戯作者・滝沢瑣吉。のちの曲亭馬琴で28年をかけて『南総里見八犬伝』を完成させる。耕書堂で手代として働きながら執筆を始める。

なお、くっきー！と津田は本作が大河ドラマ初出演となる。

●井上芳雄（重田貞一／十返舎一九役）二回目の大河ドラマで、十返舎一九を演じさせて頂きます。とても光栄です。一九は名前や作品こそ有名ですが、どんな人物だったかというのはあまり知られていないので、私自身とても興味があります。また、彼は日本初の職業作家だったという話もあるそうで、その才気とエネルギーをしっかりお伝えしたいです。この「べらぼう」には、普段一緒にミュージカルをやっている仲間もたくさん出演していて、NHKさんにはもう感謝しかありません。慣れない和物の世界ではありますが、自分自身も楽しんで演じられますように。

●くっきー！（勝川春朗／葛飾北斎役）光栄中の鬼光栄で御座います。由緒ど真ん中っしゃん。出れるだけで誉にもかかわらず若かりし頃の葛飾北斎とな。春朗を完全に憑依させ心身ともにブリバリ状態で取っ掛らせていただきます。うれしいと言うよ…うれしい。

●津田健次郎（滝沢瑣吉／曲亭馬琴役）大河ドラマに初めて出演させて頂く事になり、とても光栄です。瑣吉という個性の強い役を演じさせて頂く事に、江戸の偉人達と交わって物語を紡いでいく事にワクワクしております。先ずは瑣吉を、掘り下げ、広げ、魅力的な人物に立ち上げられるように頭と体を回転させていこうと思います。王道を大切にしながら、脇にも逸れ、行ったり来たり七転八倒しながら「べらぼう」の世界を楽しみたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。（文＝リアルサウンド編集部）