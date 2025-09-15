¶áÆ£Î¼ÂÀ¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×£±£±°Ì¡¡ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê15Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡3ÆüÌÜ¤ÎÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½é½Ð¾ì¤Î¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë¡áÄ¹ºê¸©Åç¸¶»Ô½Ð¿È¡á¤¬£²»þ´Ö£±£°Ê¬£µ£³ÉÃ¤Î£±£±°Ì¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÄê¹ï¤Î¸áÁ°7»þÈ¾¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¡¢°ÛÎã¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ä¤êÄ¾¤·¡£¿³È½¤«¤é¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¹æË¤¤Ç¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥¥×¥±¥â¥¤¡¦¥²¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤òÀèÆ¬¤Ë½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¡£ÆüËÜÀª¤â½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÁª¼êºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ë2»þ´Ö5Ê¬39ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¶áÆ£¤é3¿Í¤âÀèÆ¬½¸ÃÄ¤òÁö¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µÈÅÄ¤¬24¥¥í¤¹¤®¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¾®»³¤Ï30¥¥í¼êÁ°¤ÇÀèÆ¬½¸ÃÄ¤«¤éÃÙ¤ì»Ï¤á¤ë¡£¶áÆ£¤Ï38¥¥íÉÕ¶á¤«¤é°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Ç¤ÎÆüËÜÀª¤ÎÆþ¾Þ¤Ï2013Ç¯¤Î¥â¥¹¥¯¥ïÂç²ñ¤ÎÃæËÜ·òÂÀÏº¡Ê°ÂÀîÅÅµ¡¡Ë¡£¶áÆ£¤Ï2·î¤ÎÂçºå¤ÇÆüËÜÎòÂå5°Ì¡¢½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÁª¼êºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ë2»þ´Ö5Ê¬39ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿´üÂÔ¤Î¿·À±¤¬¡¢Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÚÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÎÆüËÜÀª¤ÎÆþ¾Þ¼Ô¡Û
1991Ç¯¡¡1°Ì¡¡Ã«¸ý¡¡¹ÀÈþ¡Ê°°²½À®¡Ë¡¡¡¡2»þ´Ö14Ê¬57ÉÃ
¡¡¡¡¡¡¡¡ 5°Ì¡¡¼Ä¸¶¡¡¡¡ÂÀ¡Ê¿À¸ÍÀ½¹Ý¡Ë¡¡2»þ´Ö15Ê¬52ÉÃ
1993Ç¯¡¡5°Ì¡¡ÂÇ±Û¡¡ÃéÉ×¡ÊÀã°õ¡Ë¡¡¡¡¡¡2»þ´Ö17Ê¬54ÉÃ
1999Ç¯¡¡3°Ì¡¡º´Æ£¡¡¿®Ç·¡Ê°°²½À®¡Ë¡¡¡¡2»þ´Ö14Ê¬7ÉÃ
¡¡¡¡¡¡¡¡ 6°Ì¡¡Æ£ÅÄ¡¡ÆØ»Ë¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡¡¡¡2»þ´Ö15Ê¬45ÉÃ
¡¡¡¡¡¡¡¡ 7°Ì¡¡À¶¿å¡¡¹¯¼¡¡ÊNTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë2»þ´Ö15Ê¬50ÉÃ
2001Ç¯¡¡5°Ì¡¡ÌýÃ«¡¡¡¡ÈË¡ÊÃæ¹ñÅÅÎÏ¡Ë¡¡2»þ´Ö14Ê¬7ÉÃ
¡¡¡¡¡¡¡¡ 8°Ì¡¡¿¹²¼¡¡Í³µ±¡Ê°°²½À®¡Ë¡¡¡¡2»þ´Ö17Ê¬5ÉÃ
2003Ç¯¡¡5°Ì¡¡ÌýÃ«¡¡¡¡ÈË¡ÊÃæ¹ñÅÅÎÏ¡Ë¡¡2»þ´Ö9Ê¬26ÉÃ
2005Ç¯¡¡3°Ì¡¡ÈøÊý¡¡¡¡¹ä¡ÊÃæ¹ñÅÅÎÏ¡Ë¡¡2»þ´Ö11Ê¬16ÉÃ
¡¡¡¡¡¡¡¡ 4°Ì¡¡¹â²¬¡¡¼÷À®¡Ê¥«¥Í¥Ü¥¦¡Ë¡¡2»þ´Ö11Ê¬53ÉÃ
2007Ç¯¡¡5°Ì¡¡ÈøÊý¡¡¡¡¹ä¡ÊÃæ¹ñÅÅÎÏ¡Ë¡¡2»þ´Ö17Ê¬42ÉÃ
¡¡¡¡¡¡¡¡ 6°Ì¡¡Âçºê¡¡¸ç»Ë¡ÊNTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë2»þ´Ö18Ê¬6ÉÃ
¡¡¡¡¡¡¡¡ 7°Ì¡¡¿ÛË¬¡¡ÍøÀ®¡ÊÆüÀ¶¿©ÉÊ¡Ë¡¡2»þ´Ö18Ê¬35ÉÃ
2009Ç¯¡¡6°Ì¡¡º´Æ£¡¡ÆØÇ·¡ÊÃæ¹ñÅÅÎÏ¡Ë¡¡2»þ´Ö12Ê¬5ÉÃ
2011Ç¯¡¡6°Ì¡¡ËÙÃ¼¡¡¹¨¹Ô¡Ê°°²½À®¡Ë¡¡¡¡2»þ´Ö11Ê¬52ÉÃ
2013Ç¯¡¡5°Ì¡¡ÃæËÜ·òÂÀÏº¡Ê°ÂÀîÅÅµ¡¡Ë¡¡2»þ´Ö10Ê¬50ÉÃ