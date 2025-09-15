藤田寛之は58位 レティーフ・グーセンが米シニアツアー通算4勝目
＜サンフォードインターナショナル 最終日◇14日◇ミネハハCC（サウスダコタ州）◇6747ヤード・パー70＞PGAチャンピオンズツアー（米国シニア）の最終ラウンドが終了。藤田寛之は5バーディ・5ボギーの「70」とスコアを落とし、トータル4オーバー・58位タイで終えた。
〈写真〉えっ！ 藤田寛之がレディースクラブを投入？
トータル13アンダーでレティーフ・グーセン（南アフリカ）がツアー通算4勝目を飾った。トータル11アンダー・2位にボ・バン・ペルト（米国）、トータル8アンダー・3位タイにアーニー・エルス（南アフリカ）らが続いた。チャールズ・シュワブカップ賞金ランキング1位に立つミゲル・アンヘル・ヒメネス（スペイン）は、トータル7アンダー・5位で大会を終えた。今大会の賞金総額は220万ドル（約3億2487万円）。優勝したグーセンには33万ドル（約4873万円）が贈られた。
