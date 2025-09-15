「レッドソックス４−６ヤンキース」（１４日、ボストン）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が２試合ぶりの４８号アーチを放った。２年連続４度目の大台到達へあと２本と迫った。

五回２死、クロシェが投じた外角高めのツーシームをフルスイングではじき返した。打球は右中間フェンスを越え、レッドソックスのブルペンにズドン。敵地は騒然となり、悠然とダイヤモンドを一周した。

ジャッジは第１戦でグリーンモンスターを越え、場外へ４７号弾をたたき込んでいた。この日は第１打席、第２打席と連続三振に倒れていた中、価値ある一撃を放った。

プレーオフ進出を争うレッドソックスにチームは初回に６失点を喫するなど、苦しい立ち上がりとなっていた。それでも徐々に反撃し、２点差で迎えた八回、ジャッジの第４打席では弾丸ライナーでグリーンモンスターに直撃する二塁打でチャンスメーク。角度がつけばスタンドインという打球だったが、５０号に王手をかけることはできなかった。

無死二塁の好機を生かせなかったヤンキース。最終的に２点差で敗れ、連勝は３で止まった。