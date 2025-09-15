timelesz橋本将生、美容誌単独初表紙で輝き放つ 初の全国ツアー経ての心境＆メンバー間で大切にしていること明かす
【モデルプレス＝2025/09/15】timelesz（タイムレス）の橋本将生が、9月22日発売の美容誌「MAQUIA」（集英社刊／以下マキア）特別版表紙に登場。単独で美容誌の表紙を飾るのは初となる。
【写真】橋本将生が会いたいと語った人気女優
「実は直前まで、まさか単独表紙だなんて知らなくて。本当に1人で大丈夫ですか？と驚きました」。そう話した橋本だが、ひとたびカメラ前に立てば、その存在感は圧倒的。かすかな瞳の表情から指先の表現まで、撮れば撮るほど魅力が溢れ出す。また、上半身の筋力トレーニングを重ねているとのことで、ボディの美しさも見どころとなっている。
「サウナをよくご一緒する渡辺翔太君（Snow Man）や筋肉にうるさい原（嘉孝）君からも、『筋トレの成果が出ている』と言ってもらえるように」。その言葉通り、立っても座っても、またどこから撮影しても美しさが際立っていた橋本。同誌では7月号でtimeleszとして8人のメンバー全員で表紙を飾ったが、その時からさらに輝きを増した姿に、スタッフ一同感動の撮影現場となった。
本撮影は、初の全国ツアー終盤に行われたこともあり、インタビューでは、そんな大舞台を経ての気持ちの変化や目指すべき場所についてもたっぷり語られている。橋本は、（全国ツアーを経験して）「顔がカッコ良くなった気がします（笑）！ やっぱり、人前に出ると変わるというか、見られることって大事なんだなって」「僕ね、皆さんの幸せの“ひとかけら”でいいんです。（中略）沢山ある“かけら”のひとつにしてもらえたら、それだけで僕は嬉しいなって」 とコメント。
そして、ともに走り続けるメンバーの間で大切にしていることも。「友達も、メンバーも、大切な人と向き合うときに僕が大切にしているのは相手を尊敬することです。その気持ちがあれば、自然と相手を大切にできるというか」と、橋本の愛に溢れるインタビューも掲載される。
なお、今号の通常版表紙には女優ののんが登場する。（modelpress編集部）
