◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回ＷＢＳＣ Ｕ―１８野球ワールドカップ ▽決勝 米国２−０日本（１４日・沖縄セルラー那覇）

決勝は日本が０−２で米国に敗れ、９戦目で今大会初黒星。２０２３年に続く世界一連覇はならなかった。今夏の甲子園を制した沖縄尚学の最速１５０キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ・２年）が先発し、最速１５８キロを誇る今秋ドラフト１位候補の石垣元気（健大高崎３年）につなぐ黄金リレーで対抗したが、打線が長身右腕・ボースウィックに３安打で完封された。２大会ぶりに頂点に立った米国は、最多のキューバに並ぶ１１度目の優勝。３位決定戦は台湾が韓国に３−２で勝った。

＊ ＊ ＊

完全燃焼できた。だから悔いはない。那覇の夜風に吹かれ、石垣は高校最後の公式戦を終えた心境を口にした。

「優勝したかったですけど、沖縄で準優勝できたということはうれしいですし、沖縄の応援して下さった人に感謝したいです。本当に楽しかったです」

１点を追う４回１死一、二塁でリリーフ。最速１５６キロの直球で勝負し、ピンチを脱した。だが５回、３四死球と制球を乱し、１死満塁から左犠飛で１失点した。米国の先発・ボースウィックの調子を考えれば、致命的な失点だった。３回２／３を無安打４四死球１失点。「まだまだ力不足。でも指に掛かったストレートは、世界で通用すると感じました」。収穫と課題の６４球だった。

１０月２３日のドラフト会議では世代ＮＯ１投手として指名を待つ。「プロ１本」と改めて明言し「まだまだ世界で戦えるレベルではない。まずは日本で鍛えて、将来的にはメジャーに行きたい」とまずは国内プロで鍛錬の意向だ。この借りはいつか必ず、大きな舞台で返す。（加藤 弘士）