◆世界陸上 第３日（１５日、国立競技場）

男子マラソンが国立競技場発着で行われ、優勝争いは歴史的な大接戦となった。タンザニアのシンブが２時間９分４８秒で優勝。同タイム、着差ありの２位がペトロス（ドイツ）が２位だった。

２人は競技場にほぼ同時で入り、残り１００メートルでペトロスが抜け出したが、残り５０メートルでシンブが猛烈に追い上げ、ぎりぎりで逆転した。歴史的な大接戦に、ＴＢＳのアナウンサーは「写真判定が必要なほどです」と絶叫。解説した青学大の原晋監督は「１００メートルのようだった」と感嘆した。

日本歴代５位（２時間５分３９秒）の近藤亮太（２５）＝三菱重工＝は２時間１０分５３秒で１１位。

パリ五輪男子マラソン日本代表（２３位）の小山直城（２９）＝ホンダ＝は２時間１３分４２秒でパリと同じく２３位。

日本歴代３位（２時間５分１６秒）の吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は２５キロ手前で先頭集団から後れる苦しい展開で、２時間１６分５８秒で３４位だった。

レースは、定刻の午前７時３０分に号砲が鳴ったが、約１００メートルを走ったところで、まさかのスタートをやり直し。ＴＢＳ解説の２０００年シドニー五輪女子マラソン金メダルの高橋尚子さんも「見たことありません」と驚いた。

審判からグリーンカードが示され、失格となる選手はなし。その後、無事にスタートした。

男子マラソンは、スタートからゴールまで、ドラマに満ちあふれていた。