「陸上・世界選手権・男子マラソン」（１５日、国立競技場）

衝撃の決着となった。厳しい残暑の中のサバイバルレースは、シンブ（タンザニア）、ペトロス（ドイツ）の一騎打ちとなってトラック勝負に。先に抜けだしたペトロスが金メダルかと思われたが、直線でシンブが猛追し、並んでゴールテープを切った。２時間９分４８秒の同タイムながらわずかにシンブに軍配が上がった。

シンブは歓喜、敗れたペトロスは頭を抱えて悔しがった。ＴＢＳで解説を務めた青学大の原晋監督は「１００メートルのゴールを見るようなシーン。こんなの見たことない」と語った。

厳しい残暑が残る中でレースで、気温２７度、湿度７５％の環境でスタート。徐々に気温が上がり、中盤からは持ちタイム上位選手が次々と脱落しているサバイバルレースとなり、メダル争い常連のケニア、エチオピア勢が入賞すらできないまさかの結果となった。日本勢では２度目のマラソンで、世界選手権に挑んだ近藤亮太（２５）＝三菱重工＝の１１位が最高だった。