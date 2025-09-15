■米女子ゴルフ クローガ―・クイーンシティ選手権最終日（日本時間14日〜15日、オハイオ州・TPCリバーズ・ベンド、6876ヤード・パー72）

今年の全英女子オープン覇者で米女子ツアー2勝目を目指した山下美夢有（24・花王）は、最終日を首位と2打差3位タイでスタートした。前半2バーディ1ボギーとスコアを伸ばしきれず。後半も2バーディーに留まり通算17アンダーで4位フィニッシュ。逆転優勝はならなかったものの米女子ツアー本格参戦1年目で4戦連続9度目のトップ10入りと安定感を見せた。

山下と同じく3位タイでスタートした岩井千怜（23・Honda）は最終18番でイーグルを奪ったものの出入りの激しいゴルフで1イーグル5バーディ2ボギー2ダブルボギー。スコアを1つ伸ばしたのみで通算15アンダーの5位タイ。

その中で首位と8打差29位タイでスタートした畑岡奈紗（26・アビームコンサルティング）が猛チャージを見せた。7バーディノーボギーで今シーズン自己最高位となる5位タイまで浮上し最終日を終えた。

優勝したのは単独首位でスタートしたチャーリー・ハル（29・イギリス）。6バーディ2ボギー、通算20アンダーで逃げ切りツアー通算3勝目。優勝賞金30万ドル（約4430万円）を手にした。

＜日本勢 最終日結果＞

4位 山下美夢有 -17

5位タイ 畑岡奈紗、岩井千怜 -15

38位タイ 竹田麗央 -8

47位タイ 吉田優利 -6

52位タイ 西郷真央 -5

57位タイ 勝みなみ -4

59位タイ 古江彩佳 -3