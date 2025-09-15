濃密泡でやさしくメイクなで落ち！ 『乾燥さん』から洗いすぎによる乾燥も肌あれも防ぐ薬用泡クレンジング新発売
スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは10月7日、スキンケアからベースメイクまでトータルケアする「乾燥さん」より泡クレンジングを発売します。
■密泡でやさしくメイクなで落ち！
「乾燥さん」は、乾燥による肌の不快感ゼロを目指すトータルケアブランド。今回は、乾燥さんシリーズ初となるクレンジングが登場します。
ワンプッシュで濃密な泡が出てきて、ワンステップでメイク落としから洗顔まで叶います。肌へのやさしさと手軽さを同時に兼ね備えたクレンジングで、乾燥する季節もしっとり素肌に導きます。
有効成分と潤い成分を配合
有効成分配合で肌あれ・にきびを防ぎながら、乾燥ケアで肌のうるおいを保ちます。
・肌あれ、にきび予防：【有効成分】グリチルリチン酸ジカリウム
・乾燥ケア：【潤い成分】ワセリン（保湿）、ナイアシンアミド*¹、アミノ酸*²、セラミド*³
W洗顔不要、これ1本で洗顔もOK
W洗顔不要なので乾燥原因となる洗いすぎを防ぎ、しっとり素肌へと導きます。
しっとり洗いあがるクリーミィな濃密泡
きめ細やかな濃密泡が、余分な皮脂とメイクを包み込み、ワンステップでスッキリ落とします。
やさしい使い心地とフリー設計
石油系界面活性剤・パラベン・タール色素・アルコール・合成香料・シリコーン
◇使用方法
顔や手が乾いた状態で適量（3〜5プッシュ）を手にとり、肌をつつみこむように優しくメイクとなじませます。水またはぬるま湯でよく洗い流してください。W洗顔は不要。洗顔料としても使えます。
＊1 ニコチン酸アミド（整肌）
＊2 タウリン、塩酸リジン、DL‐アラニン、L‐ヒスチジン塩酸塩、L‐アルギニン、L‐セリン、L‐プロリン、L‐グルタミン酸、L‐スレオニン、L‐バリン、L‐ロイシン、グリシン、L‐イソロイシン、L‐フェニルアラニン（以上、全て保湿）
＊3 ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン、N‐ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、N‐ステアロイルフィトスフィンゴシン、ステアロイルオキシヘプタコサノイルフィトスフィンゴシン（以上、全て保湿）
■商品概要
10月7日発売
「乾燥さん 薬用保湿力泡クレンジング」 ［医薬部外品］
120mL 1,430円
【乾燥さん公式サイト】
https://www.bcl-brand.jp/brand/kansosan/
（エボル）