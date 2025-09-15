

ペブルビーチでアンヴェールされた「フェノメノ」（写真：Lamborghini）

ランボルギーニが同社史上、最もパワフルとうたう「Fenomeno（フェノメノ）」を2025年8月に発表した。

注目点は、フェノメノが代表する「Few Off（フューオフ）」なるランボルギーニの“ビジネス”だ。

高性能を秘めた特別なデザインの車体をもつモデルを、ごく限られた顧客にのみ（おそらくたいへんな高価格で）販売する。



毎年、ペブルビーチには世界から富裕な車好きが集まる（写真：Lamborghini）

フェノメノについて、デザインを統括したミティア・ボルケルト氏に独占で話を聞くことができた。

「ランボルギーニ・デザインのDNAを守りつつ、いかに特別なモデルを作りあげていくか。ファンにとって、ビーコンのような伝達手段ともいえる存在。そこが、フューオフ・ビジネスにおける肝要な点です」とボルケルト氏は語る。

世界の富裕層が集まる「特別な週末」に

発表の舞台は、カリフォルニア州で8月の週末に開催された「モントレー・カーウィーク」。ロサンぜルスやサンフランシスコ一帯のみならず、世界中の富裕な自動車愛好家が集まる毎年恒例のイベントだ。

カーウィークというだけあって、週末にさまざまな催しが行われる。フェノメノがお披露目されたのは「コンコース・デレガンス」だ。

ゴルフ好きにはよく知られるペブルビーチで、その年のテーマに沿った美しさを持つクラシックカーを選出するコンクール。その場を借りて、世界各地の高級ブランドは、美しいスタイルのショーカーを競うように並べる。

これを楽しみにしているクルマ好きも多い。屋外の自動車ショーのようだ。



コンコース・デレガンスに並ぶランボルギーニ「ミウラ」（写真：Lamborghini）

実際には、自社のデザインショーケースとばかりに、“デザインを見せるだけ”のコンセプトモデルというケースも多い。しかし、ランボルギーニは違う。

フューオフというコンセプトが示しているように、ごくわずかな台数に絞った展示車両を販売しているのだ。

Fewは「少数」、Offは「量産ラインから外れたモデル」を意味している。超富裕層を相手にしている欧州の高級車ブランドにとって、重要なビジネスだ。ランボルギーニも例外でない。

同社のフューオフは、2007年に20台限定で販売された「レヴェントン」にはじまる。

そして「セストエレメント」（2010年）、「ヴェネーノ」（2013年）、「チェンテナリオ」（2016年）、「シアン」（2019年）、そして「クンタッチ LPI 800-4」（2021年）と続く。



オリジナル「クンタッチ」のイメージを引き継ぐ「クンタッチ LPI 800-4」（写真：Lamborghini）

どのモデルでも性能は重要だ。今回のフェノメノを例にとっても、1080CV（約794kW）の6.5リッター12気筒エンジンを搭載。かつ電気モーターは前輪を担当する。

性能を数値でみると、静止から時速100kmまでの加速は、わずか2.4秒だ。

パワフルなAWD（全輪駆動）システムに加えて、6Dセンサーをランボルギーニとして初採用。3軸（左右、前後、上下）の加速度と角速度（ピッチ、ロール、ヨー）をリアルタイムに測定する姿勢制御技術だ。

スーパースポーツカーにとって強力な武器を初採用するというのも、フェノメノがいかにスペシャルであるかの証明である。



「フェノメノ」もシザーズドアを採用（写真：Lamborghini）

さらに「CCC-R Plus」カーボンセラミックブレーキもそなえる。量産版である「レヴエルト」の性能をさらに磨きあげたモデルなのだ。

クンタッチへの憧れ

もちろん、単純に「速ければいい」ということではない。スポーツカーに、審美性はとりわけ重要だ。

デザインを統括したボルケルト氏は、2016年にポルシェから移ってきた人物。東ドイツ（当時）で過ごしていた少年時代から、ランボルギーニ・クンタッチは憧れのクルマだったと熱く語る。

「誰もが憧れるクルマ。これを作るのが私の本懐です」とボルケルト氏は言う。

氏にフェノメノについてのインタビューをしたのは、東京（オンライン）と、ポルトガルで「テメラリオ」のテストドライブが行われたときだった。



ボルケルト氏はランボルギーニ愛を熱く語る（筆者撮影）

「乗ったときに鳥肌が立つような、エモーショナルな感覚を大事にしたいと思っています」

ボルケルト氏が長じてからランボルギーニのデザインに惹かれたのは、先に触れた2007年のレヴェントンだったという。

このクルマのスタイリングを手がけたのは、当時ランボルギーニのデザインを担当していたフィリッポ・ベリーニだといわれている。

「レヴェントンは、本当にビッグバンでした。それに続くヴェネーノとチェンテナリオも、衝撃的でした」



「ムルシエラゴ」のメカニズムをベースに作られた「レヴェントン」（写真：Lamborghini）

ボルケルト氏は、当時グループ全体のデザインを取り仕切っていたワルタール・デ・シルヴァ氏の指名で、ランボルギーニへ移籍した。

「私はクンタッチLPI800-4を、クンタッチのデビュー50周年記念として手がけました。クンタッチこそ、ランボルギーニのDNAなのです」

ボルケルト氏は、テメラリオのテストドライブの際にインタビューしたときにも、クンタッチから受け継がれている要素を強調していた。

「一目でそれとわかるアイコニックなデザインDNAを持ちながら常に新鮮でエキサイティングであるのは、ランボルギーニの本質的な特徴」と、プレスリリースにある。



ボルケルト氏による「フェノメノ」のデザインスケッチ（写真：Lamborghini）

「こういう車をデザインするときに、アイデアが枯渇することはありません。本当に次から次へとアイデアが出てくるんです」とボルケルト氏。

「コンクール・デレガンスに並ぶよう、地球上で一番美しいクルマでありたいと考えました」

ステファン・ヴィンケルマンCEOは「ランボルギーニのDNAを構成する卓越性とイノベーションの理念」をともなったクルマだと、フェノメノを定義している。

「最初にデザインに手をつけるとき、そのクルマの目的は何かを考えます」とボルケルト氏は言う。

高性能でもシンプルに

フェノミノでは「新次元のパフォーマンスと技術革新」（プレスリリース）が最重要課題のひとつだった。

「12気筒エンジンのため、放熱性は重要でした。それと空力です。高い速度域での走行を目指したので、ダウンフォースを得るロングテールが必要でした」とボルケルト氏。



高速走行のためのダウンフォースを生むロングテールをもつ（写真：Lamborghini）

さらに「なにを優先するかによって、ある程度、形が自動的に決まる部分があります。ハイブリッドのパワートレイン、ホイールベース、それから車体のディメンション、これらはデザイン上の要件です」と続ける。

「それでもフェノメノで最も大切にしたのは“ピュリスティックシェイプ”です。シンプルな線で美を表現したいという願いが実現されています」

ただし、フェノメノがデザイナーの“作品”に終わっていないのは、ボルケルト氏のスポーツカーにかける情熱ゆえだ。

「クルマに乗り込んで、スターターボタンを押してエンジンをかける瞬間は、本当にワクワクします。そのため、ランボルギーニでは、赤いフラップを開けて押すスターターボタンを大事にしています」



「フェノメノ」のコクピットはスポーティさを前面に押し出している（写真：Lamborghini）

そしてボルケルト氏は、「絶対に失いたくないものがあります」と話す。

「Feel Like A Pilotと定義しているコクピットです。航空機のパイロットのような気分で乗っていられるためのデザインです」

そのために、デジタルな表示と物理的な操作類をうまく組み合わせるのが、ランボルギーニ・デザインなのだそうだ。スターターボタンは一例。

テメラリオのステアリングホイールにも、ドライブモードを切り替えるダイヤルが設けられている。



「テメラリオ」につくダイヤル式のドライブモードセレクター（写真：Lamborghini）

あえて小さく作ったようなダイヤルを指でつまむようにして回す。そこに操縦している楽しみがあるのは事実。

フェラーリも、いままた物理的な操作系を復活させている。

コスト節約の一助にもなるコクピットのデジタライゼーションをあえて削減できるのは、プレミアムブランドゆえだろう。

「境界線を越えてはならない」デザイン

フェノメノは、従来のランボルギーニ車の総決算的なモデルなのか、これからの方向性を指し示すモデルなのか。

「ランボルギーニらしい、といえるシルエットを持っています。これは大事なことですが、そこには常に新しいデザインランゲージがあります」

ボルケルト氏はそう答えてくれた。



「フェノメノ」の価格は未公表だが億単位であることは間違いない（写真：Lamborghini）

「新しいデザインランゲージは、ランボルギーニの境界線を越えるものであってはならないと心がけています。でも古いものを繰り返すのもいけない」

フェノメノのデザインをひとことで表現すると「ハイパーエレガント」だとボルケルト氏は言う。



プロダクトの説明をするときのいかにも楽しそうな口ぶりが、ボルケルト氏の持ち味。フェノメノについても同様だった。なお、フェノメノは限定29台のみが生産されるという。

＜ランボルギーニ・フェノメノ＞

全長×全幅×全高：5014mm×2076mm×1161mm

ホイールベース：2779mm

パワートレイン： V型12気筒6498ccエンジン＋3モーター・プラグインハイブリッド

変速機：8段DCT（デュアルクラッチ・トランスミッション）

駆動方式：全輪駆動

システム最高出力：1080CV（約794kW）／9250rpm

最大トルク：725Nm／6750rpm

0-100km/h加速：2.4秒

乗車定員：2名

価格：未公表

（小川 フミオ ： モータージャーナリスト）