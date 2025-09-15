【Can★Do】で大当たり見つけたぁぁあッ！ ハシゴしてでも欲しい♡「モンチッチグッズ」

レトロなキャラクターがリバイバルしている中、編集部が注目したのは「モンチッチ」。【Can★Do（キャンドゥ）】からも、大人女性必見のモンチッチグッズが続々と登場中！ そのなかから、たっぷり収納量のあるポーチと傘の目印として使えるチャームをご紹介します。モンチッチがデザインされたキュートなグッズたちは、持ち歩くだけで毎日の気分を上げてくれるかも。

A6サイズがすっぽり入る！ 収納力のあるクリアポーチ

【Can★Do】「モンチッチ フラットポーチ」\110（税込）

モンチッチくんとモンチッチちゃんがプリントされた、ポップなデザインのフラットポーチ。レースのような赤色の背景が、レトロガーリーな雰囲気を漂わせます。ファスナー部分はモンチッチたちのようなブラウンで、甘さ控えめなのが嬉しいポイント。クリア素材で中身が見えやすく、小物の収納もしやすそうです。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「A6カバー付きノートが縦に余裕で入る」と収納力も言うことなしかも。

幅広い用途で使える！ 目印ミニチャーム

【Can★Do】「モンチッチ アクリルめじるしチャーム」\110（税込）

キュートなモンチッチの顔がデザインされたミニサイズのチャーム。シリコンリングが付いており、傘やペットボトルに取り付けができます。身の回りの小物に付けておけば、赤で縁取られたポップなチャームが目印になってくれるはず。モンチッチくんとモンチッチちゃんが並んだデザインもあるので、複数買いして重ね付けしたり使い分けたりするのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Emika.M