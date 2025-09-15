「同着?!?!?!?!」 男子マラソン衝撃の同タイム決着「フライング＆写真判定って短距離かよ」ネット騒然【世界陸上】
東京世界陸上第3日
陸上の世界選手権東京大会第3日が15日に行われ、国立競技場発着のコースで争う男子マラソンに小山直城（Honda）、吉田祐也（GMOインターネットグループ）、近藤亮太（三菱重工）が出場。2時間9分48秒の同タイム決着となった大激戦は、シンブ（タンザニア）が制し、ペトロス（ドイツ）が銀メダルだった。
トラック勝負に持ち込まれた金メダル争い。先にスパートしたペトロスが先頭で最後の直線に入ったが、諦めないシンブが猛追。並んでゴールに飛び込んだ。2時間9分48秒の同タイムだったが着差ありで、軍配はシンブに上がった。
42.195キロ走っての衝撃的な決着。X上でも「写真判定」「同タイム」が即トレンド入りするほど。日本の視聴者も衝撃が隠せなかった。
「42.195km走って写真判定！」
「同タイムで決まるってすごい」
「マラソンのゴールとは思えないデッドヒート」
「マラソンの首位の同タイムもラストスパートも初めて観た」
「昨日といい、ゴールまで激戦やな、マラソンなのに！」
「マラソン男子同着?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!」
「男子マラソンおもろすぎるだろ」
「マラソンでフライング＆1、2位のゴールタイムが秒まで同じとかいうバグ」
「世界陸上男子マラソンはフライングあり、写真判定ありって短距離かよ」
ゲティッチ（ケニア）のフライングから始まったレース。最後の最後までドラマチックな展開だった。
（THE ANSWER編集部）