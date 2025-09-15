東京世界陸上第3日

陸上の世界選手権東京大会第3日が15日に行われ、国立競技場発着のコースで争う男子マラソンに小山直城（Honda）、吉田祐也（GMOインターネットグループ）、近藤亮太（三菱重工）が出場。2時間9分48秒の同タイム決着となった大激戦は、シンブ（タンザニア）が制し、ペトロス（ドイツ）が銀メダルだった。

42.195キロ走って衝撃の結末が待っていた。

トラック勝負に持ち込まれた金メダル争い。先にスパートしたペトロスが先頭で最後の直線に入ったが、諦めないシンブが猛追。並んでゴールに飛び込んだ。2時間9分48秒の同タイムだったが着差ありで、軍配はシンブに上がった。

国立競技場は騒然。決着の様子がリプレーで流されると再び大きなどよめきが起きた。

世界の強豪ランナーが集った42.195キロは出だしから波乱含みだった。午前7時30分に号砲が鳴ったが、2時間3分13秒の自己ベストを持つゲティッチ（ケニア）がフライング。スタートやり直しで発進したが、ゲティッチは24キロ過ぎ、腹部を押さえて苦悶の表情を浮かべながら、急失速した。

終盤もアクシデントが続出した。30キロ過ぎに先頭集団にいたイタリア選手が急失速すると、その後にエチオピア選手もリタイア。さらに35キロ付近で自己ベスト今大会最速、2時間2分38秒のゲレタ（エチオピア）もレースをやめた。

ゲティッチのフライングから始まったレース。最後の最後までドラマチックな展開だった。



（THE ANSWER編集部）