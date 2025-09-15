日本時間の未明、シュワーバーが52号

米大リーグはシーズン終盤を迎え、個人タイトル争いも激しくなっている。14日（日本時間15日）には大谷翔平選手がプレーするドジャースの試合前に、ある“悲報”が飛び込んできた。日本のファンからは「ああ…」「また打ったとな」と嘆きの声が上がっている。

東海岸のフィラデルフィアでは、フィリーズとロイヤルズの試合が14日の午後1時36分（日本時間15日午前2時36分）に始まった。フィリーズの「1番・DH」で先発したカイル・シュワーバー外野手は初回1死の打席で、左越えの52号ソロを放った。逆方向に高々と運んだアーチで、現在49本の大谷に3本差をつけた。

日本では早朝からX上に「シュワーバー打ってた…あぁ…」「シュワーバーは今年60本くらい打ちそう」「今年はシュワーバーかなさすがに」「固め打ちを大谷もやらないとは限らない」「シュワーバーさんまた打ったとな」と驚きの声が並んだ。

その後行われたドジャース―ジャイアンツ戦で、大谷は6打数1安打、ホームランはなしという成績。15日（同16日）からはロサンゼルスでフィリーズ戦が組まれている。大谷の先発登板も16日（同17日）に予定され、前代未聞の“直接対決”にも注目が集まりそうだ。



（THE ANSWER編集部）