¡Ö¤æ¤¤¤¬¡¼¤ë¡×£Í£É£Ú£Õ£Î£Ï¡õ£Ã£Ï£Ã£Ï£Î£Á¡¢£±£°·î¤«¤é£Æ£Í¡¡£Æ£Õ£Ê£É¤Ç¥é¥¸¥ª¥ì¥®¥å¥é¡¼³«»Ï
¡¡²Æì¸©½Ð¿È¤ÎÊìÌ¼£²ÁÈ¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤æ¤¤¤¬¡¼¤ë¡×¤ÎÊì£Í£É£Ú£Õ£Î£Ï¡¢Ì¼£Ã£Ï£Ã£Ï£Î£Á¤¬¡¢£±£°·î£´Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î£Æ£Í¡¡£Æ£Õ£Ê£É¡Ö¤æ¤¤¤¬¡¼¤ë¡¡£Í£É£Ú£Õ£Î£Ï¡õ£Ã£Ï£Ã£Ï£Î£Á¤Î¤Á¤à¤Á¤å¥é¥ó¥É¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸å£·»þÈ¾¡Ë¤Ç¥é¥¸¥ª¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡Ê¸²½¤ä¸ÀÍÕ¡¢¿ä¤·¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç¡¢²Æì¤ÎÉÍÊÕ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¸ì¤é¤¤¤ÇÆÏ¤±¤ëÈÖÁÈ¡£
¡¡¡Ö¤æ¤¤¤¬¡¼¤ë¡×¤Ï¡¢Î°µå²»³Ú¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ï¥¦¥¹¡¢¥á¥¿¥ë¤Ê¤É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Â¿¹ñÀÒ¤Ê²»³ÚÀ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡££²¿Í¤Ï¡Ö²Æì¤ÎÉÍÊÕ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ²¹¤«¤¤»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ê¹¤½ª¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿´¤¬¾¯¤··Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦
¤ÊÈÖÁÈ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦£±ÁÈ¤ÎÊì£Ó£È£Ï£Ë£Ï¡¢Ì¼£Á£Ù£Á£Î£Å¤Ï¡¢£±£°·î¤«¤é£Æ£Í¡¡£Î£Á£Ã£Ë£µ¤Ç¥é¥¸¥ª¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò»ý¤Ä¡£