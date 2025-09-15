¿å¾å¹±»Ê¡¢Ä¾¶á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÀ½ºî²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×£²£¶ºÐ¤é¤·¤«¤é¤Ì³Ð¸ç¡Ö¥í¥Þ¥ó¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¶È³¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿å¾å¹±»Ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£°·î£³Æü¸ø³«¤Î¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×¡ÊËÜÌÚ¹î±Ñ´ÆÆÄ¡Ë¤Ç±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£²£¹ÂÀµ»Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡õ¥Û¥é¡¼Âç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¸¶¹À»á¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¡£¿å¾å¤ÏºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¶È³¦Á´ÂÎ¤ØÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥í¥Þ¥ó¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¶È³¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»å¸ý¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼¡¤ÎÀ¤¤ËÂ÷¤·¤Æ»à¤Ë¤¿¤¤¡×¡£Æ±ºî¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¡ÖÀ¸¤Ø¤Î¼¹Ãå¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÀ¥¸Í¡¡²Ö²»¡Ë
¡¡¿å¾å¤ÎÆ·¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÁ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£Ã±ÆÈ½é¼ç±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇØÉé¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤½½»ú²Í¤¬Áý¤¨¤ë´¶³Ð¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¼èºàÃæ¤ËÈ¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï£²£¶ºÐ¤Î¶¯¤µ¤È¡¢£²£¶ºÐ¤é¤·¤«¤é¤Ì³Ð¸ç¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Îµ×´îÍº»Ê¡Ê¿å¾å¡Ë¤Î¸µ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÀï»à¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÁÄÉã¤Î·»¡¦Äç»Ô¤¬½ñ¤¤¤¿Ææ¤ÎÆüµ¤¬ÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Íº»Ê¤ÎºÊ¡¦Í¼Î¤»Ò¤ò»³²¼Èþ·î¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢É×ÉØ¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤¹¤ëÆæ¤á¤¤¤¿ÃË¤Ç¤¢¤ëËÌÅÍÁí°ìÏº¤ò¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡×¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ê£³£²¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃæ¡¢ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¾å¤ÇÀ¸¤¤¿¤Î¤Ï¹Ã»Ò±à¾ïÏ¢¹»¤Ç¤¢¤ëÄ¹ºê¡¦ÁÏÀ®´Û¹â¤Ç¤ÎÊá¼ê¤Î·Ð¸³¤À¡£¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î±éµ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÀ¼¤«¤±¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡ÀïÃÏ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿Æüµ¤Ë¤Ï¡¢Äç»Ô¤¬¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼¹Ç°¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æüµ¤òÆÉ¤ó¤ÀÆü¤ò¶¤Ë¡¢Íº»Ê¤Î¼þ°Ï¤Ë¤ÏÉÔ²Ä²ò¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¡£Êª¸ì¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¡ÖÀ¸¤Ø¤Î¼¹Ãå¡×¡£¿å¾å¤Ë¤âÀ¸¤Ø¤Î¼¹Ãå¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ò»¦¤¹Í¦µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Èá¤·¤Þ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¿Í¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬À¸¤¤ë¼¹Ãå¤ò»ý¤ÄÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢º£ºÇ¤â¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÎÃ¤·¤¤¤È¤³¤í¤òµá¤á¤ë¼¹Ãå¤¬¶¯¤¤¤«¤â¡×¤È²óÅú¡£¤ä¤ä¾éÃÌ¤á¤«¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ËÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²èÀ½ºî´Ä¶²þÁ±¤Ø¤ÎÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î½ë¤µ¤ÎÃæ¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢»£±Æ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²Æ¤Ë»£±Æ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´í¸±¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¿¤È¤«À®Î©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºî¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£²£²Ç¯£¸·îËö¤ËÁ°¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢ËÜÌ¾¤Î¿å¾å¹±»Ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ´Ý£³Ç¯¡£¡Ö»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤ëÄ¾Á°¤È¤«¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¡×¡£±é¤¸¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ç²èÀ½ºîÁ´ÂÎ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡×¤Ï¡ÖÌò¼Ô¡¦¿å¾å¹±»Ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë£³Ç¯¡×¤È½Å¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÏÄÂ¶âÌäÂê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï«Æ¯»þ´ÖÌäÂê¤â´Þ¤á¡¢¤½¤³¤Ë¥í¥Þ¥ó¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¶È³¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»å¸ý¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¼¡¤ÎÀ¤¤ËÂ÷¤·¤Æ»à¤Ë¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¤Þ¤À¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤ÎÇ¯Îð¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿å¾å¤Î»ëÌî¤Ï±Ç²è¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¿¤À¥«¥á¥éÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡Ì´¤Ï¡Ö±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ª¤È·à¾ì¤òºî¤ë¤³¤È¡×¡£Ä¾¶á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÀ½ºî²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¤À¡£¡Ö¤â¤¦´ðÈ×¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤ó¤È¤Ï·Ð±Ä¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¤é¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¡£ËÍ¤Ï»ñ¶â¤ò¥Ð¡¼¥ó¤È²¼¤í¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¼èºà¤ÎºÇ½ªÈ×¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤«¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¤Õ¤ï¤ê¤ÈÏÂ¤é¤°É½¾ð¡£¡Ö²È»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¡¢ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¡¢Æ¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤ë¤È¤¡£¡ÄËÜÅö¤Ï¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤¿´é¤Ï£²£¶ºÐ¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î´é¤À¤Ã¤¿¡£¿å¾å¹±»Ê¤Ï¡¢Ì´¤ÈÀÕÇ¤¤òÎ¾¼ê¤ËÊú¤¨¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡¿å¾å¡¡¹±»Ê¡Ê¤ß¤º¤«¤ß¡¦¤³¤¦¤·¡Ë£±£¹£¹£¹Ç¯£µ·î£±£²Æü¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡££²£¶ºÐ¡££²£°£±£¸Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÃæ³ØÀ»Æüµ¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£¹Ç¯¡¢Ê¡²¬ÊüÁ÷³«¶É£µ£°¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡ÖÇîÂ¿ÊÛ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡££²£±Ç¯¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡££²£²Ç¯¡¢»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¡¢²¬ÅÄ·ò»Ë¤«¤é¿å¾å¹±»Ê¤Ë²þÌ¾¡££²£³Ç¯¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡¢¡¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×¡¡µ×´îÍº»Ê¡Ê¿å¾å¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÍ¼Î¤»Ò¡Ê»³²¼¡Ë¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢°ì²ÈÂå¡¹¤ÎÊèÀÐ¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÇÀï»à¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÁÄÉã¤Î·»¡¦Äç»Ô¡Ê¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆÄç»Ô¤¬ÀïÃÏ¤Ç½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Æüµ¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤ÎÆüµ¤ò°ú¤¶â¤Ë¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê½ÐÍè»ö¤¬ÉÑÈ¯¡£Íº»Ê¤ÈÍ¼Î¤»Ò¤ÏÄ¶¾ï¸½¾ÝÀìÌç²È¤ÎËÌÅÍÁí°ìÏº¡ÊµÜ´Ü¡Ë¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ»ö·ï¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¬¡½¡£