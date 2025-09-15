☆広島―ヤクルト（１４：００・マツダスタジアム）広島＝玉村、ヤクルト＝青柳

フィリーズ傘下のマイナーからヤクルトに加入した青柳が１５日の広島戦でＮＰＢ復帰戦となる。ＮＰＢでの登板は２０２４年９月３０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）以来で約１年ぶり。勝てば２４年９月１０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）以来の勝利となるが、実は広島戦はわずか１勝しかあげていない。

青柳の対戦相手別勝敗（セ・リーグのみ）は以下の通り。

相 手 登板 勝利―敗戦

ＤｅＮＡ ３５ ２０― ７

ヤクルト ３５ １２―１０

中 日 ３２ １０―１３

巨 人 ２５ ９―１１

広 島 １０ １― ４

広島戦はわずかに１勝。また、セの本拠地別でも甲子園が２３勝、東京Ｄが８勝、神宮が７勝、バンテリンＤが４勝の数字を残しているが、マツダスタジアムは０勝。勝てばマツダ初勝利。自身のヤクルトデビュー戦を未勝利の地で飾ることができるか。

（その他のカード）

☆ＤｅＮＡ―巨人（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝ケイ、巨人＝田中将

☆阪神―中日（１４：００・甲子園）阪神＝ネルソン、中日＝松葉

☆日本ハム―西武（１３：００・エスコンフィールド）日本ハム＝柴田、西武＝与座

☆楽天―ロッテ（１３：００・楽天モバイル）楽天＝ハワード、ロッテ＝河村

☆オリックス―ソフトバンク（１４：００・京セラドーム大阪）オリックス＝エスピノーザ、ソフトバンク＝大津

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順