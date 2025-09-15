青柳晃洋

　☆広島―ヤクルト（１４：００・マツダスタジアム）広島＝玉村、ヤクルト＝青柳

　フィリーズ傘下のマイナーからヤクルトに加入した青柳が１５日の広島戦でＮＰＢ復帰戦となる。ＮＰＢでの登板は２０２４年９月３０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）以来で約１年ぶり。勝てば２４年９月１０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）以来の勝利となるが、実は広島戦はわずか１勝しかあげていない。

　青柳の対戦相手別勝敗（セ・リーグのみ）は以下の通り。

相　　手　　登板　勝利―敗戦

ＤｅＮＡ　　３５　２０―　７

ヤクルト　　３５　１２―１０

中　　日　　３２　１０―１３

巨　　人　　２５　　９―１１

広　　島　　１０　　１―　４

　広島戦はわずかに１勝。また、セの本拠地別でも甲子園が２３勝、東京Ｄが８勝、神宮が７勝、バンテリンＤが４勝の数字を残しているが、マツダスタジアムは０勝。勝てばマツダ初勝利。自身のヤクルトデビュー戦を未勝利の地で飾ることができるか。

