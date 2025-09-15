『べらぼう』最終章の新キャスト3人発表 個性的な顔ぶれズラリ
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の最終章に登場する新たなキャスト3人が発表された。
【写真多数】豪華な新キャストを一挙紹介！
井上芳雄が演じる重田貞一＜のちの十返舎一九（じっぺんしゃいっく）＞は、駿河国の生まれで、ある日、日本橋の蔦重（横浜流星）のもとを訪ねてくる。蔦重が出す黄表紙が好きで、自らも耕書堂で、本を書きたいと申し出るが…。史実では、蔦重亡き後に執筆した『東海道中膝栗毛』が全国的に多くの読者を獲得して滑稽本という新たなジャンルを確立した。
くっきー！が演じる勝川春朗＜のちの葛飾北斎（かつしかほくさい）＞は、幼くして絵に親しみ、勝川派の門下に入って浮世絵を学ぶ。師・勝川春章（前野朋哉）に連れられて、蔦重（横浜流星）の耕書堂を訪れる。史実では、蔦重亡き後も画号を幾度も改めながら、独自の表現を追い求め続けた。絵の描き方を教える入門書なども手掛け、従来の浮世絵の枠を超えて、人々から高く評価された。
津田健次郎が演じる滝沢瑣吉＜のちの曲亭馬琴（きょくていばきん）＞は、北尾政演／山東京伝（古川雄大）の紹介で、しばらくの間、蔦重（横浜流星）の耕書堂に手代として世話になることに。そこで働く傍ら、戯作者として黄表紙の執筆を始める。蔦重は新たな才能を競わせようと、勝川春朗（くっきー！）とのコンビを組ませるが…。史実では、二十八年もの歳月を費やして伝奇小説『南総里見八犬伝』を完成させ、その愛読者は近代にまで及ぶ。
放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”こと、蔦屋重三郎が主人公。親なし、金なし、画才なし……ないないづくしの“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快楽児・蔦重は、文化隆盛の江戸時代中期に喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝を見出し、日本史史上最大の謎の一つ“東洲斎写楽”を世に送り出す。脚本は森下佳子氏が担当。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や葛飾北斎を世に出したことで知られる蔦屋重三郎の生涯を描く。
